Francisco Prieto lleva más de cuatro años retirado del fútbol, y en su carrera defendió ocho camisetas. Una de ellas es la de Colo Colo, donde dejó una de sus actuaciones más polémicas ante Universidad de Chile en el Superclásico del 2012.

Largo tiempo ha pasado desde que “Arenito” decidió colgar los guantes en marzo del 2019, mientras jugaba para Cobresal, pero recientemente dejó en claro que su amor por el Cacique, y su rechazo por la U, se mantienen intactos.

Francisco Prieto y la gran virtud alba que le falta a los azules

El antofagastino, hoy con 40 años, habló con el periodista Matías Almendra para someterse al ya clásico “ping-pong” de preguntas, que cada vez se vuelve más habitual en el mundo de las redes sociales.

Ahí, el retirado portero fue consultado por varias cosas y entre ellas destacó la que sería, según él, algo que tienen los albos que no tengan los azules. Y Prieto contestó con todo.

“La pasión, y la personalidad también para enfrentar los partidos“, fue la breve pero directa respuesta del portero que recibió cinco goles de la U el 29 de abril de 2012 en el Estadio Nacional.

Sin embargo, eso no fue lo único que dijo Francisco Prieto sobre el Chuncho. ¿Equipo en el que dijiste que nunca jugarías? “La U“, respondió. ¿Un partido que te marcó? “Mi primer Superclásico, porque ganamos y también salí fugyra del partido”, lanzó.

¿Ese fue el final? Claro que no. Al consultarle por la tapada que más recuerda de su carrera, otra vez su mente se pone azul. “Una del clásico del 2010, que si no me equivoco fue a Olivera“, apuntó. Y después habló sobre su polémico encontrón con Johnny Herrera.

“Es algo que queda ahí, queda en el momento. Son cosas que a veces pasan, uno más se lleva por la pasión que a veces la razón, y obviamente son partidos que hay que ganar. Como sea, pero hay que ganarlos”, cerró.

Revisa el ping-pong: