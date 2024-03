Colo Colo tiene un partido clave este miércoles, porque visita a Sportivo Trinidense en Asunción por la Copa Libertadores de América, en la última llave ante de la fase de grupos.

Para el cuadro de Jorge Almirón es fundamental la victoria en la serie, debido a que planificaron el año con la presencia del club en la ronda zonal de la competencia internacional, por lo que ponen todos sus bonos en el duelo con los paraguayos.

El plantel albo ya está en viaje hacia Asunción, y este martes realizó el último entrenamiento en el Monumental, donde el estratega probó la formación, donde la gran duda es la presencia de Arturo Vidal.

¿Juega o no juega el King ?

En la previa al vuelo de Colo Colo a Paraguay mucho se habló de la presencia del King, incluso se especuló que no viajaría a tierras guaraníes, sin embargo aquello no se produjo y es parte del plantel.

Es más, Almirón avisó en el aeropuerto de Pudahuel que “Vidal juega mañana”, y luego lanzó que también está considerado para el Superclásico del domingo ante Universidad de Chile: “él va a jugar todos los partidos”, agregó.

Pese a lo anterior, la presencia del ex Juventus desde el arranque no es clara, porque en la jornada no practicó con los titulares, y su puesto en la mitad de la cancha lo puede utilizar Vicente Pizarro.

De esta manera la más probable formación de Colo Colo es con Brayan Cortés ; Óscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Leonardo Gil; Cristián Zavala, Marcos Bolados y Carlos Palacios.

¿Cuándo juega Sportivo Trinidense vs Colo Colo por la Copa Libertadores?

Colo Colo vuelve a saltar a la cancha este miércoles, cuando desde las 21:30 horas se mida ante Sportivo Trinidense, en el estadio Tigo La Huerta de Asunción, por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores de América.

