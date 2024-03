Colo Colo tiene un partido fundamental este miércoles, porque visita a Sportivo Trinidense por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores, la última ronda antes de pasar a los grupos.

Los albos se miden ante el pequeño equipo del barrio Virgen de la Asunción del distrito de Santísima Trinidad, que en 2023 tuvo una campaña de ensueño, que le permitió clasificar por primera vez al certamen continental.

En su primer partido como local en la Copa empató en el Defensores del Chaco ante El Nacional, con muy poco público, y este miércoles estiman que será “visita” jugando ante los albos.

Colo Colo llevará más hinchas

Para tener más referencias sobre Trinidense, en RedGol conversamos con el relator paraguayo Juan Antonio Mereles, quien no duda que Colo Colo será “local” en el estadio Tigo La Huerta de Asunción.

“No tengo ninguna duda de que habrá mayoría de hinchas de Colo Colo, no sé cuántos chilenos han venido, pero van a ser locales acá en Asunción. No sé cuánta gente pueda juntar Trinidense, ellos dependen de la gente que quiera ver fútbol, tiene muy poca gente, lamentablemente. Insisto, Colo Colo va a ser local en Asunción, no dudo de aquello”, comentó el narrador.

Luego, insistió en su argumento, pero declaró que el cuadro dirigido por José Arrúa se saldrá a “arropar” y puede sorprender a los de Jorge Almirón con sus contragolpes.

“Trinidense apuesta a continuar lo más que pueda en la Libertadores, porque eso significa salvar deportiva y económicamente el año, apuesta todo en la Copa. Colo Colo parte como favorito, pero cuidado con Trinidense, porque es un equipo veloz y ágil, se va a cerrar y apostará a una contra feroz”, remató.

¿Cuándo juega Sportivo Trinidense vs Colo Colo por la Copa Libertadores?

Colo Colo vuelve a saltar a la cancha este miércoles, cuando desde las 21:30 horas se mida ante Sportivo Trinidense, en el estadio Tigo La Huerta de Asunción, por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores de América.

