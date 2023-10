Fernando de Paul está feliz. Luego de la vuelta de semifinales de la Copa Chile, que terminó con victoria para Colo Colo sobre Cobreloa y la clasificación alba a la gran final nacional, el portero se refirió a lo que ha significado su titularidad en la consecución de una nueva final.

“Soy realista. Nadie pensaba que podía jugar tantos partidos, yo sabía que era difícil, pero tampoco eso me hizo entrar en una zona de confort y no prepararme”, destacó. Esto, porque el Tuto no está jugando en el Campeonato Nacional pero sí en Copa Chile.

En sus palabras, el ex San Luis de Quillota afirmó que “traté de prepararme siempre, porque te puede tocar más cuando juegas hartos campeonatos. Estoy contento, pero no me quedo con eso, esto no termina”.

Colo Colo no solo está peleando el título de la Copa Chile, sino también del Campeonato Nacional. De Paul explicó que “queda mucho por delante, debemos estar todos a disposición. Estamos muy bien, nos sentimos bien, el partido con Católica fue bueno en lo anímico”.

De todos modos, clasificar a la final que disputarán contra Magallanes en diciembre próximo les da un envión anímico importante. “Esto de la final por delante también suena un montón. Pero hay dos equipos arriba nuestro, vienen haciendo las cosas bien y hay que pasarlos a los dos”, sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique saldrá a la cancha este domingo 8 de octubre a partir de las 15:00 ante Palestino en el Municipal de La Cisterna. Este duelo será válido por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2023.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Chile 2023?

La gran final de la Copa Chile 2023 se disputará el 20 de diciembre en el Estadio Tierra de Campeones de Iquique. Este será el partido que baje el telón de la temporada 2023 del fútbol chileno.