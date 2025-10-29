Es tendencia:
Fue campeón de Colo Colo, jugó 4 mundiales y busca volver a las canchas: “Quiero seguir ligado al fútbol”

El exjugador de los albos habló sobre su vida post retiro y los planes que tiene para seguir relacionado al fútbol.

Por Andrea Petersen

El exjugador de Colo Colo se sinceró sobre su vida tras el retiro.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEl exjugador de Colo Colo se sinceró sobre su vida tras el retiro.

El exvolante Carlos Carmona colgó los botines en 2021 tras una larga carrera en donde militó en clubes como Colo Colo, Coquimbo Unido, Atlanta United, Reggina y Atalanta, y a pocos años desde su retiro del profesionalismo, el exjugador de la Roja habló sobre su nueva vida lejos de las canchas.

En conversación con AS, Carmona recordó su carrera, sus mejores momentos y el récord de haber participado en 4 mundiales con la Selección Chilena. “Es algo que uno guarda con mucho cariño. Ahora que pasó el Mundial Sub 20, uno se acuerda de esos partidos que tuve la suerte de jugar. Fueron experiencias muy lindas, pero ahora le toca a los jugadores jóvenes seguir su propio camino”.

La vida tras el retiro de Carlos Carmona

Tras colgar los botines, el ex Colo Colo habla de los principales cambios en su vida. “Al principio sentí un vacío muy grande y ha costado llenarlo en el día a día. Uno va viendo para dónde ir y eso no se produce de un día para otro, porque fueron varios años con una rutina establecida”.

“Durante este tiempo saqué el curso de técnico y ahora estoy viendo varias opciones. No sé aun si ejercer como entrenador, pero sí tengo claro que quiero seguir ligado al fútbol. Ahora tuve la oportunidad de venir a ver el Mundial Sub 20 y no la desaproveché porque me encanta esto”.

Carlos Carmona colgó los botines el 2021/Photosport

Asimismo, comenta que el tiempo en familia ha sido algo positivo de su despedida de las canchas. “Es una de las cosas buenas que deja el retiro, De hecho el volver a jugar fútbol en una liga lo hice más que nada por mi hijo más chico”.

“Me salió muy futbolero y lamentablemente no se acuerda mucho de cuando jugaba, así que estoy aprovechando de compartir más con él y de llevarlo a la cancha. Mi vuelta al fútbol va más por ese lado”, explicó.

