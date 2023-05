El Estadio Santa Laura será el escenario en el cual Colo Colo y Unión Española se vean las caras este sábado por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2023. El cuadro albo viene con la misión de sumar de a tres para poder continuar con la caza de los primeros puestos, sobre todo ahora que Cobresal se encaramó como líder indiscutido.

El cuadro de Macul, sin embargo, no contará con todas las piezas. Gustavo Quintero tiene que lamentar las bajas de Fabián Castillo, Marcos Bolados, Leonardo Gil y Matías de los Santos, por lo que tendrá que reacomodar el naipe y su primera decisión fue dejar fuera del pleito a Leandro Benegas, quien no se encuentra a punto y no fue convocado.

Pues bien, vamos por parte. En el arco, Gustavo Quintero decidió, nuevamente, dejar en la banca a Brayan Cortés. En su remplazo, tal como viene sucediendo las últimas cuatro fechas, estará el ex Universidad de Chile y Everton, Fernando de Paul, quien tendrá la responsabilidad de evitar los goles.

En la zaga, una línea de tres centrales y dos jugadores por cada banda. Maximiliano Falcón, Ramiro González y Daniel Gutiérrez por el medio, mientras que Bruno Gutiérrez y Agustín Bouzat se repartirán las bandas.

La mitad de la cancha estará plagada de experiencia. Esteban Pavez será el patrón del medio, mientras que César Fuentes le ganó la pulseada a Vicente Pizarro y comenzará desde el pitazo inicial. Un poco más arriba de ellos, Carlos Palacios pondrá la magia, oficiando como volante de salida.

En delantera, dos jóvenes. Alexander Oroz se ganó la confianza de Quinteros y junto a otro de los predilectos del DT argentino, Damián Pizarro, serán los encargados de buscar los goles ante la Unión.

Con 13 duelos disputados, Colo Colo marcha en tercer lugar y se encuentra a cuatro unidades del líder Cobresal. Cabe destacar, de todas formas, que ciertos equipos, como es el caso de Huachipato, Universidad de Chile y Universidad Católica (todos en la parte alta de la tabla) tienen un encuentro menos.

El duelo está programado para este sábado a las 18.00 horas, en el Santa Laura de Independencia. Para la Unión Española, también al acecho de los puestos de liderato, esta instancia es también de suma importancia.