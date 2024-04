El Campeonato Nacional se prepara para el regreso de uno de los partidos más importantes del fútbol chileno. Colo Colo y Cobreloa volverán a verse las caras en la Primera División en un partido cargado de historia.

El Cacique recibe a los Loínos en el estadio Monumental y en la previa han surgido dudas sobre si realmente tiene la categoría que se le da. Ante esto, Óscar Opazo sacó la voz y decidió explicar como lo ve el plantel.

El Torta habló en conferencia de prensa y fue consultado sobre el choque con los Loínos. Ahí, si bien remarcó que ha pasado el tiempo con el rival en la B, el peso de la historia obliga a darle la importancia que merece.

Óscar Opazo dice que el Colo Colo – Cobreloa sí es clásico

La cantidad de tiempo que ha pasado sin jugarse el duelo entre Colo Colo y Cobreloa ha puesto en duda su categoría de clásico. Sin embargo, tras ocho años el encuentro regresa a la Primera División y muchos ya lo calientan como tal.

Óscar Opazo habló en conferencia de prensa y fue consultado sobre si es o no un derbi con los Loínos, a lo que no tuvo dudas. “Es un partido especial. Lamentablemente yo, por el tiempo que llevo, no he disputado ese tipo de clásicos con Cobreloa”.

“Estuvieron mucho tiempo en la B y nos enfrentamos el año pasado en Copa Chile, pero no he tenido la oportunidad de jugar ese tipo de partidos. Tiene historia, hay condimentos y esperamos que nos vaya bien”, añadió.

Eso no fue todo ya que Óscar Opazo enfatizó que “es un partido distinto, que muchos esperan y se puede llamar clásico por la historia que tiene, pero lo afrontaremos de la misma manera, con la responsabilidad y sin desmerecer a ninguno”.

El Torta también se refirió a una posible marca personal a alguna de las figuras en ataque de Cobreloa, lo que descartó. “La verdad es que no. Siempre las alertas necesarias para enfrentar a cualquier delantero que me ha tocado marcar, sea en el Campeonato Nacional o la Copa”.

“Nunca un real seguimiento a un jugador en especial. Siempre con la misma concentración y dedicación de enfrentar un partido importante sea en el torneo o en lo internacional”, sentenció.

Óscar Opazo y Colo Colo se preparan para animar un nuevo clásico contra Cobreloa. El duelo estuvo ocho años sin disputarse, pero ahora está listo para volver a animar a los hinchas de los de los clubes más importantes del país.

¿Es clásico el duelo entre Colo Colo y Cobreloa? ¿Es clásico el duelo entre Colo Colo y Cobreloa? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Óscar Opazo en Colo Colo esta temporada?

En lo que va de temporada 2024, Óscar Opazo ha logrado disputar un total de 10 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos no ha marcado goles, registra una asistencia y alcanza los 866 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juegan Colo Colo y Cobreloa?

Colo Colo y Cobreloa están a nada de animar una vez más el clásico en la Primera División del fútbol chileno. El duelo está programado para este lunes 15 de abril a partir de las 20:30 horas en el estadio Monumental.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.