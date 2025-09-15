Universidad de Chile goleó a Colo Colo en la Supercopa del fútbol chileno. Arturo Vidal no se vio bien y Manuel de Tezanos, criticó el presente del King en su club.

Si bien mucho se habló sobre si se iba a jugar o no, finalmente el Bulla y los Albos se midieron en el Estadio Santa Laura, donde los dirigidos por Gustavo Álvarez se impusieron por 3-0. Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra y Lucas Assadi anotaron para el Romántico Viajero.

Las críticas a Arturo Vidal

Una de las decisiones más controvertidas de Fernando Ortiz en el inicio de su ciclo en Colo Colo, fue que Arturo Vidal comenzara en la banca ante la U. Si bien el King entró igual, lo hizo cuando ya perdían por 2-0 y con un jugador menos. Pese a esto, no se salvó de los cuestionamientos.

ver también ¡Polémica! ¿Y Cepeda? Controvertido periodista asegura que Vidal fue el mejor de Colo Colo en la Supercopa contra la U

“Arturo Vidal no está bien. Creo que cualquiera puede ver esto. Está muy lento, cometiendo muchos errores. Bueno, que haya quedado fuera del equipo es una señal por un lado del entrenador, un golpe de autoridad si se quiere“, comenzó diciendo Manuel de Tezanos en “Fuerte pero al Balong”.

“A ver, es un jugador de categoría, no se le olvidó jugar fútbol. Va a rematar al arco si le queda una pelota dando bote dentro del área, probablemente hubiera hecho mejor trabajo de ‘9’ que Salomón Rodríguez, alguna pelota buena va a meter, pero está lentísimo. Está llegando tarde a todos los cruces“, complementó De Tezanos.

El ingreso de Arturo Vidal ante la U no alcanzó para evitar la goleada, manteniendo las dudas existentes sobre el presente futbolístico del King en Colo Colo. Incluso, Manuel de Tezanos se refirió a su sueldo de alrededor de 114 millones de pesos mensuales, el más alto por lejos del fútbol chileno.

Publicidad

Publicidad

“Está un año más y este año no ha tenido todavía un partido que justifique sus pergaminos. Ni siquiera quiero hablar solamente de la plata, que es lo más lógico. Es un jugador carísimo para nuestro medio. Carísimo, impagable para este rendimiento, pero además está lo que significa él. El año pasado hasta jugando mal le dio un valor extra a Colo Colo, pero en este no está eso. No está en el nivel de un jugador de su categoría“, cerró el periodista.