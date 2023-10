La fórmula Pablo Solari es una que en Colo Colo tienen ganas de seguir explotando. Considerando que la apuesta por el Pibe les salió bien es que han ido a buscar juveniles al extranjero a ver si sacan un crack. Así fue como llegó Ervin Vaca a principios del 2022 al Cacique.

El juvenil boliviano juega como mediocampista y es una de las grandes promesas de su país. Es un habitual de la categoría Sub 20 y también ha sido considerado en la selección absoluta de Bolivia, por parte del DT Gustavo Costas. Sin embargo, dejó Colo Colo por negociaciones fallidas.

Llegó a Bolívar de su país natal y ahora, cuatro meses después de su regreso a La Paz, dejará Sudamérica para llegar al fútbol de Europa. Su destino está en Bélgica, ya que Vaca fichó por una filial del Manchester City en el Viejo Continente y encontró un nuevo destino.

Se trata del Lommel SK, equipo que milita en la Segunda División belga. Bolívar hizo uso de su alianza y amistad con el City Group y cedieron a préstamo al ex Colo Colo al fútbol europeo, a un club que también le pertenece a los Citizens.

¿Por qué no siguió en Colo Colo?

A fines del año pasado, desde la tienda alba le ofrecieron repetir el mismo contrato que tuvo con el club durante su primer año a Vaca. Sin embargo, su representante decidió rechazar la propuesta porque quería que activaran la opción de compra y pagaran 500 mil dólares por su pase.

Por ese motivo regresó al Bolívar, club que sí compró su pase y lo inscribió en el primer equipo. No obstante, el ex albo casi no sumó minutos, puesto que fue mayormente suplente. Más específicamente, Ervin Vaca solo jugó un partido, que también fue su debut en Primera División.

Precisamente por la poca consideración que tuvo en el plantel de honor por parte de Beñat San José es que el otrora mediocampista de Colo Colo Proyección viajó a Bélgica y buscará una nueva oportunidad en el fútbol.

¿Cuántos minutos jugó Ervin Vaca en Bolívar?

Desde su regreso a Bolivia desde que salió de Colo Colo, Ervin Vaca alcanzó solamente a estar cuatro meses en el Club Bolívar. Allí jugó apenas nueve minutos en un solo partido, contra Gran Mamoré, que terminó con triunfo por 4-0 para su equipo.

¿Cómo va Lommel SK en Bélgica?

El Lommel SK es el equipo que marcha líder en la liga Challenger Pro de Bélgica esta temporada 2023/24. Han disputado ocho partidos y suman 18 puntos, con seis victorias y dos derrotas. Vaca jugará en ese club con Caio Roque, ex Flamengo, y también con el mexicano Hugo Weckmann.

