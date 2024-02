Jorge Almirón mostró mucho manejo para la victoria de Colo Colo ante Godoy Cruz, entre ellas para ayudar a Esteban Pavez en la conferencia de prensa. El DT argentino mostró su experiencia en la cancha para quemar varios segundos por cancelar el ingreso de Pablo Parra y permitirlo en la acción siguiente.

Pero también mostró vasta experiencia en la relación con los medios de comunicación. De hecho, salió al rescate de Pavez, uno de los más avezados futbolistas que tiene el Cacique. El capitán de los albos recibió una incómoda pregunta en torno a la barra que alentó al equipo.

Durante los últimos minutos, un montón de fuegos artificiales estalló en el estadio Malvinas Argentinas. Y el árbitro brasileño, Flavio Souza, alertó a ambos clubes del riesgo de suspensión. Aunque finalmente el juego pudo terminar sin inconvenientes. Pero el Huesi no escapó a la consulta por parte del periodista Luis Marambio, quien alertó que era un tema incómodo.

“Mucha gente viene, la mayoría tiene buena conducta. Vienen miles de personas, hay un episodio al final del partido, ¿creen que eso los puede afectar enla Copa Libertadores? Se repite una situación como la de la Supercopa”, interrogó el reportero de Canal 13.

Pavez dejó claro que el tema no era simple de abordar. “Es bastante difícil hablar de eso, pero me quedo con el apoyo en todo momento de la gente. Desde que llegamos al hotel, cómo nos alentaron. Fue importante muy motivador, la Conmebol tiene que ver lo otro, no me voy a meter más en eso”, alcanzó a decir el “8” de los albos. Y llegó la intervención de su DT.

Almirón muestra su manejo comunicacional en Colo Colo: sale al rescate de Pavez

Jorge Almirón decidió salir al rescate del capitán de Colo Colo, Esteban Pavez. “Vemos las cosas positivas, la gente hizo un gran esfuerzo y el equipo se entregó y ganó”, interrumpió el exentrenador de Boca Juniors, una muestra de que el respaldo a sus dirigidos está incluso en la sala de prensa.

“Las dos hinchadas fueron espectaculares, gracias al apoyo de la gente y al rival. Se generó un buen ambiente. Fue un partido bueno para ver”, manifestó también Almirón. Por ahora, el DT debe abocar las energías en recuperar al equipo para la segunda fecha del Campeonato Nacional 2024.

Este domingo 25 de febrero, Colo Colo visitará el estadio El Teniente para enfrentar a O’Higgins. El partido se disputará a contar de las 18 horas, según el horario de Chile continental.

¿Cuándo se jugará la revancha entre Colo Colo y el Tomba por la Copa Libertadores?

La revancha será el jueves 29 de febrero en el estadio Monumental a contar de las 21:30 horas, según el horario de Chile continental.

Así marcha Colo Colo en el Campeonato Nacional 2024

Colo Colo venció con claridad a Unión Española en la primera jornada del Campeonato Nacional y quedó así en la tabla de posiciones.

