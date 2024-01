Damián Pizarro parece tener los días contados en el Monumental y todo indica que Jorge Almirón no podrá disfrutarlo en su etapa como DT de Colo Colo. El centrodelantero de 18 años será transferido al Udinese de Italia. El cuadro de Friuli pagará 3,8 millones de dólares por el 70 por ciento de su pase.

A raíz de eso, el ariete será la cuarta venta más cara de los albos hacia Europa, según un dato que entregó el estadístico Luis Reyes. Aunque resta decidir si su salida se da al cabo del Preolímpico en Venezuela o en la mitad de la temporada chilena, el final de la campaña en Europa.

Si se define porque la marcha sea inmediata, provocará un inconveniente al nuevo cuerpo técnico albo. Tendrá que buscar a los juveniles idóneos para cumplir con el minutaje de la regla Sub 21. Deben sí o sí haber nacido a partir del 1 de enero de 2003.

Las bases del Campeonato Nacional 2024 estipulan que el 70 por ciento de los minutos totales deben ser con al menos un jugador menor de 21 años en cancha. Es decir, 1.890 minutos. La misma cantidad exigida durante el torneo que alzó Huachipato.

Durante el torneo pasado, Colo Colo cumplió ese minutaje con dos jugadores que no tendrá: uno fue Damián Pizarro, quien totalizó 1.508 minutos. El otro fue Jordhy Thompson, quien computó 765′. Uno tiene casi zanjado su salto a la Serie A de Italia. El otro, espera por definir si puede emigrar a préstamo fuera de Chile. La pregunta se cae de madura.

Damián Pizarro no alcanzará a conocer a Jorge Almirón, pues no iniciará la pretemporada con Colo Colo. Por estos días, el portentoso delantero practica con La Roja Sub 23 que competirá en Venezuela desde el 20 de enero hasta el 11 de febrero por el Preolímpico.

Por eso mismo, en el staff del argentino ya miran a algunos juveniles que pudieran aportar en el cumplimiento de la regla. El que aparece de inmediato es Leandro Hernández, extremo nacido el 13 de junio de 2005. Ya tuvo apariciones en el primer equipo con Gustavo Quinteros e incluso se hizo notar con un gol que le marcó a River Plate.

También Daniel Gutiérrez continúa como opción, pues es el 16 de febrero de 2003. Eso sí, también estará en la selección chilena de Nicolás Córdova que competirá por un boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024. Otro que cumple con el límite etario es Lucas Soto, un mediocampista nacido el 24 de febrero de 2003.

O incluso Dylan Portilla, también volante central capitán del equipo de proyección que dirige Eduardo Rubio. El portero Eduardo Villanueva y el técnico volante Diego Plaza también surgen como alternativas para completar el minutaje. ¿Qué nombres apuntará Almirón?

