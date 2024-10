Colo Colo superó a Palestino y dio un importante salto en la lucha por el campeonato nacional. El Cacique logró reponerse al marcador adverso en el Estadio La Cisterna y se llevó el triunfo con anotación de Carlos Palacios.

La Joya protagonizó semanas complicadas luego de su salida de la selección, las fuertes críticas en su contra y a eso se sumó la sensible muerte de su sobrino. Lo que puso en duda su participación en el partido ante los árabes.

Sin embargo, el propio jugador pidió estar en el partido y finalmente fue clave al anotar desde el punto penal el gol del triunfo de Colo Colo. Tras ello, el jugador se retiró para acompañar a su familia. Lo que además contó con el amplio apoyo de hinchas albos que llegaron a apoyarlo.

A través de redes sociales rápidamente se compartieron videos de los hinchas en el lugar. Pero además se reveló un particular dialogo de Carlos Palacios. Es que la joya además de agradecer el apoyo, realizó un particular juramento que no dejó indiferente a nadie.

“Gracias por venir a despedir a mi sobrino, gracias por estar acá, de parte de mi familia. Espero haberles dado alegrías a todos. Decirles que la copa es nuestra. Lo digo yo en su cara. Hemos luchado todo el año”, aseguró Palacios.

“Nunca espere esto de ustedes. Les agradezco por estar acá. Pero como les dije, yo nací colocolino y me voy a morir colocolino. Y les voy a decir que el 10 de noviembre vamos a estar todos celebrando”, sentenció a dos fechas de la finalización del campeonato.

¿Cuántos partidos le quedan a Colo Colo?

El Cacique es puntero con 63 unidades y ahora es puntero del campeonato nacional. Ahora Colo Colo tiene dos fechas por disputar para quedarse con el título. Primero es el 3 de noviembre de local ante Deportes Iquique. Luego cierra el 10/11 contra Deportes Copiapó en estadio por definirse.