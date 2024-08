Colo Colo sigue a la caza de Universidad de Chile y con triunfo por 0-1 contra Everton suma nuevos tres puntos, en el marco de la fecha 21 del Campeonato Nacional. El Cacique sigue en carrera por la parte alta de la tabla, incluso con un partido pendiente, y el héroe fue Javier Correa.

El delantero argentino y reciente refuerzo de los albos parece dejar atrás las complicaciones y lesión de su llegada y con un golazo ante los ruleteros mete su primer tanto de blanco.

Tras el duelo y consultado por seguir metiéndole presión a la U en la punta, el delantero fue tajante: no, ellos tienen que hacer su trabajo. Nosotros somos muy grandes para fijarnos en lo que hace otros. Cumplimos con nuestro plan y trabajo. Nos quedan partidos y ahí veremos”, dijo Correa.

Respecto a su gol, expuso que “es fruto del esfuerzo que hago día a día, de mis compañeros igual, se esfuerzan tanto como yo. Esto me sigue incentivando para trabajar, sabiendo que vienen cosas importantes por delante. Agradecerles el cariño a la gente. Van a apoyar al hotel, también cuando fuimos a Colombia. Eso es un impulso para que uno siga trabajando”.

“Obviamente hubiese sido diferente si no me lesionaba, habría tenido más rodaje, pero el fútbol es así, la vida te plantea estas situaciones y hay que reponerse. Pero estoy feliz y contento por el grupo que me tocó. Los chicos me ayudaron mucho en el proceso de la lesión y hoy pude volver con el gol, que es lo que sé hacer”, manifestó.

Respecto a lo que viene, Correa se mostró muy confiado en el cuerpo técnico y plantel de Colo Colo. El Cacique deberá recibir a Ñublense, visitar a Cobreloa y después se le viene Copa Chile ante Magallanes; la Católica de loca y River Plate.

“Somos el equipo mas grande y tenemos que afrontar todos los partidos como si fueran un a final, tenemos que mentalizarnos así, porque después la Copa Libertadores no te perdona. También tenemos que hacer un buen papel y clasificar a la Copa del próximo año. Somo el equipo más grande y tenemos que representarlo así a Chile”, sentenció Javier Correa.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Tras derrotar a Everton, el próximo partido de Colo Colo es este viernes 29 de agosto, desde las 18:00 horas, como local contra Ñublense por la fecha 22 del Campeonato Nacional.