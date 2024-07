El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, habló a la espera del duelo de este sábado frente a O’Higgins, por la fecha 17 del Campeonato Nacional. El Cacique llega con siete bajas y es probable que Maximiliano Falcón se sume a los ausentes.

Una de las bajas es Arturo Vidal, quien sufre una lesión muscular de tríceps rural izquierdo. Pese a que desde el Cacique no han entregado plazos oficiales, se espera que el King esté varias semanas fuera de las canchas.

Consultado por los casos de Vidal y el refuerzo Javier Correa, Almirón sostuvo que “lo de Arturo es más prolongado, Javier yo creo que la semana que viene puede sumarse al grupo. Veremos si puede sumar contra Huachipato algunos minutos o al menos ir al banco”.

“Hay una evolución bastante avanzada, a Javier lo podemos considerar para la próxima semana, a mitad de semana veremos como va. No queremos que se retroceda en la recuperación, así que los médicos evaluarán. Va en los términos normales”, agrega.

“Conociendo a Arturo…”

El DT de los blancos complementa que “lo de Arturo es más prolongado, pero conociéndolo… hay tiempo y varios días para la cantidad de partidos que tenemos. Iremos eligiendo, evaluando para qué partido está y no hay apuro. Pensamos en mañana, después veremos que sigue”.

Vidal se lesionó ante Unión Española: Almirón avisa que será algo prolongado.

Por otro lado, Almirón abordó las cuantiosas ausencias que sufre para el duelo ante los celestes: “estamos sufriendo varias bajas esta semana, se fueron infectando a inicios de semana (con un fuerte resfrío), algunos se van recuperando y otros cayeron hoy y ayer. Están listos los concentrados, algunos no van a participar, pero ya lo había hablado con el plantel de que todos tenemos que sumar minutos, los juveniles y los que no vienen sumando. Se abrió la posibilidad de que los que no vienen jugando lo hagan mañana. Estamos bien porque estamos preparados”, sentenció.

En Colo Colo no podrán estar, de entrada, Brayan Cortés ni Lucas Soto, expulsados frente a Unión Española. Alan Saldivia, suspendido por tarjetas amarillas y Esteban Pavez (le resta una fecha de castigo). Arturo Vidal sufrió la lesión en el tríceps sural izquierdo, Bruno Gutiérrez se recupera del hombro y Javier Correa también es baja por problemas musculares. Maximiliano Falcón está agripado a espera que no caiga otro jugador.

¿Cuál es el próximo rival de Colo Colo?

Tras vencer a Unión Española, Colo Colo volverá a la acción el próximo sábado 27 de julio, como local contra O’Higgins, por la fecha 17 del Campeonato Nacional.