Colo Colo está viviendo días movidos tanto dentro como fuera de la cancha. Mientras el plantel lleva tres derrotas al hilo entre Campeonato Nacional y Copa Libertadores, a nivel dirigencial las cosas están que arden.

A días de las elecciones de directorio, Alfredo Stöhwing reveló que trabaja para la esperada remodelación del Estadio Monumental. La movida, eso sí, busca que Blanco y Negro pueda extender su concesión (que termina en 2035), algo que obligó al Club Social y Deportivo a tomar una postura.

Este viernes, en la romería llevada a cabo en el Cementerio General por el cumpleaños 99 de Colo Colo, el presidente Matías Camacho sacó la voz. De cara al centenario, señaló que “hay mucho por hacer. Será un año muy intenso y debemos trabajar a toda máquina porque el centenario de Colo Colo así lo demanda. Esta es la institución más grande de Chile y la celebración del centenario debe ser histórica”.

Tras ello, el dirigente del Club Social se refirió a la idea de Alfredo Stöhwing de remodelar el Monumental a costa de extender la concesión. “El Club no lo está ni lo ha pensado”.

“No hemos tenido conversaciones y no se necesita tampoco, ni siquiera se necesita extender el contrato de concesión para un cambio de nombre. No estamos disponibles para conversar de una extensión, el único número que podemos conversar es cero”, enfatizó.

Matías Camacho también habló sobre la reunión en la que Alfredo Stöhwing reveló detalles de la remodelacion del Monumental. “Se presentó el proyecto, efectivamente. Se mostraron avances, se hizo una exposición, pero era una reunión informativa de los avances. No hay una decisión de aprobar o rechazar nada, sólo se presentaron los avances del proyecto y cómo va encaminado”.

Consultado por si el anuncio es utilizado como estrategia a días de las elecciones, remarcó que “en esta fecha es difícil. Todo lo que surge se puede interpretar con alguna mirada electoral y es complejo. No se puede paralizar todas las gestiones, así que hay que tener calma, que pase esto más político. Esto es un proyecto que debe estar más allá de una elección, de quien preside la concesionaria o el Club Social”.

“Esta es una política de estado, por así decirlo. Restaurar el Monumental tiene que aunar las voluntades de todos y todos estar a la altura del desafío. Quien no lo haga, perjudicar y no rema por Colo Colo”; complementó

Club Social y Deportivo se toma con calma las elecciones en Colo Colo

Otro de los temas importantes en Colo Colo son las elecciones de directorio en Blanco y Negro. Matías Camacho se refirió al respecto y aclaró la postura del Club Social y Deportivo. “Nosotros estamos evaluando, hemos tomado la decisión de respetar la voluntad del pueblo colocolino y develar por los intereses de Colo Colo. Tomaremos la decisión que nos parezca la más apropiada en el contexto actual”.

“Más que apoyar a un presidente nos interesa cuidar nuestra identidad, el respeto por nuestra historia y de ciertas cuestiones mínimas que nos pueden alejar de los accionistas de Blanco y Negro, cualquiera sea el bloque. La voz de la gente no puede quedar subyugada siempre por quién tiene más plata en la billetera. No puede ser que el tenga más en el bolsillo domine a su antojo a la institución más grande del país”, añadió.

Eso no fue todo, ya que Matías Camacho recalcó que para el Club Social esto es como elegir el mal menor. “Nosotros quisiéramos que el club recupere sus destinos, no nos gusta la idea de una concesionaria y, en ese sentido, siempre será el mal menor”, dijo. Aunque la idea de llegar a la presidencia no está descartada. “Es una opción, pero es algo a evaluar dentro de lo que estamos ponderando”.

Finalmente el presidente del Club Social llamó a trabajar en base a tres objetivos principales. “El primero es el estadio para tener una infraestructura moderna que se proyecte en los próximos 100 años. El segundo es el reposicionamiento deportivo de Colo Colo y para eso hay que desarrollar un proyecto de mediano y largo plazo en el fútbol formativo que nos permita conseguir buenos resultados. Y el tercero avanzar en el término de la concesión para ir recuperando el protagonismo de Colo Colo, que será sí o sí el 2035”.

“Lo que está en veremos son las condiciones en que se renueva el contrato de concesión, que tiene una cláusula automática y desfavorable para el club. Sin embargo, el club debe hacerse dueño o del 50 o 99 por ciento del control de Blanco y Negro”, sentenció.

Por ahora en Colo Colo todo es incertidumbre ante el mal momento del equipo y los roces dirigenciales a días de las elecciones. El Cacique se prepara para un momento clave y espera que sea lo mejor para trabajar en lo que realmente importa: lo deportivo.

¿Cuándo son las elecciones de directorio en Colo Colo?

Colo Colo está a sólo días de las nuevas elecciones en Blanco y Negro. La reunión para definirlas está programada para el próximo viernes 26 de abril, donde se conocerá al directorio.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo por ahora pone la mira en volver a los triunfos con un partidazo por delante. Este sábado 20 de abril desde las 17:30 horas el Cacique visita a Universidad Católica en el clásico, a disputarse en el Estadio Santa Laura.

