El regreso de Arturo Vidal a Colo Colo fue una larga teleserie que, por suerte, tuvo un final feliz. El King y los hinchas del Cacique vivieron varias semanas de incertidumbre antes de que se anunciara el esperado fichaje, concretado el pasado 23 de enero como primer movimiento del mercado colocolino.

Las dudas respecto al fichaje las instalaban en el bloque de Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, pero el King encontró gran apoyo en otros directores. Ahora, el mediocampista contó quiénes fueron los que lucharon por su regreso y finalmente presionaron para que todo terminara bien.

“Mi objetivo era volver. Matías (Camacho) y (Aníbal) Mosa se metieron muy fuerte en esa conversación, fueron las principales personas que estuvieron al lado mío, que me llamaban todo el día y me decían que me tranquilizara porque en un momento no aguantaba más”, relató a TNT Sports.

De no ser por el presidente del CSD Colo Colo y el empresario sirio, la historia sería distinta. “La presión de afuera y las ganas mías de jugar eran muchas, pero el corazón me ganó de volver a Colo Colo. Estas dos personas fueron muy importantes para mi regreso”, sentenció.

Todos los directores de Blanco y Negro aprobaron la llegada del King en una Comisión Fútbol, aunque se presentaron diferencias entre bloques. Mosa, por ejemplo, se mostró contrario a la solicitud del directorio de que Vidal se hiciera exámenes médicos en dos lugares distintos antes de firmar.

“Mandarlo a otro doctor, sin menospreciar, no corresponde. Debe ser evaluado por médicos del club”, defendió el sirio. Finalmente, la llegada de Vidal se concretó el 23 de enero. Su presentación en un repleto Estadio Monumental fue unos días después.

