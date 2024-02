Este jueves el equipo de proyección de Colo Colo se coronó como el campeón de la Supercopa de Chile, aunque con una lamentable noticia detrás. Eduardo Villanueva, joven arquero albo, sufrió una grave lesión que lo obligó a perderse el encuentro.

El guardameta, una de las grandes apuestas del club en la portería, presentó un problema en los meniscos que lo llevó a quedar fuera del duelo. Y si bien el equipo consiguió el objetivo, el jugador no pudo esconder su pena.

Fue tras el partido y desde el hospital que Eduardo Villanueva reaccionó a la coronación de Colo Colo en la Supercopa del equipo de proyección. Con un emotivo mensaje lamentó no poder estar con sus compañeros pero se mostró feliz de lo que hicieron.

Eduardo Villanueva triste por no poder ser campeón en la cancha con Colo Colo

Eduardo Villanueva no pensó nunca que quedaría fuera de la Supercopa Proyección, pero una grave lesión complicó todo. El arquero debió ser operado por el problema en sus meniscos y ahora iniciará una rehabilitación que lo mantendrá fuera de las canchas.

En su cuenta de Instagram y luego de que sus compañeros levantaran el título, dejó un mensaje en el que no escondió su pena. “Tenía mucha ilusión para esta final… perderme el partido y la Copa Libertadores es una decepción gigante”, lanzó.

“Pero haber visto a mi equipo salir campeón es una alegría inmensa para poder salir adelante. Gracias al cuerpo médico que me exigió cuidarme y no arriesgar mi carrera por 90 minutos. Y también agradecer a mi familia que me acompañó durante todo el día”, añadió.

Eso no fue todo, ya que Eduardo Villanueva también tuvo palabras para quien fuera su reemplazante y pieza clave para el título de Colo Colo. “Grande Chinito Benjamín Morales, excelente partido. ¡Vamos equipo a Libertadores!”.

La lesión del portero también complica al equipo adulto. La idea era dejar al joven meta como la tercera opción ante la salida de Martín Ballesteros, pero con su lesión, ahora todo indica que Omar Carabalí terminará quedándose con ese puesto.

Eduardo Villanueva comienza su recuperación y tendrá que mirar de lejos a sus compañeros disputar la Copa Libertadores Sub 20. Colo Colo lamenta la baja de una de sus jóvenes promesas y tendrá que definir lo que pasará con su portería para el 2024.

¿Cuándo se juega la Copa Libertadores Sub 20?

La Copa Libertadores Sub 20 de 2024 arrancará en menos de un mes. El torneo continental está agendado para disputarse desde el 2 al 17 de marzo en Montevideo, Uruguay.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo tiene la mira puesta en lo que será su debut en el Campeonato Nacional 2024 ante Unión Española. El duelo del Cacique está programado para este sábado 17 de febrero desde las 18:00 horas.

