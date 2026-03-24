Este retirado centrodelantero surgió en la cantera de Colo Colo y logró dar el salto a Europa, más específicamente el Sporting Clube de Portugal, y hoy le tiene mucha fe a Yastin Cuevas. Uno más en aquel listado, que comenzó el histórico Carlos Caszely.

El Rey del Metro Cuadrado puso sus fichas en Cuevas cuando nadie lo tenía en sus apuntes. Y ante Deportes Concepción, Fernando Ortiz recurrirá al ariete de 17 años como titular en la segunda fecha de la Copa de la Liga. Algo que seguramente le viene bien a Mario Cáceres, el Petrolero.

Un admirador del juego de Cuevas, según le contó a RedGol en esta conversación que tuvo con Paulo Flores. “He ido a ver a todos los partidos de local en 2026, estoy apoyando al equipo permanentemente”, aseguró Cáceres, quien evidentemente festejó el primer tanto del ariete: un postrero gol ante Everton de Viña del Mar.

Mario Cáceres aguanta la marca del Limache Juan Luis González. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

¿Cuál es el jugador que más le gusta?

Yastin me gusta mucho, tiene un juego similar al que tenía yo: juega bien de espalda, aguanta y descarga bien. Tiene harta movilidad y personalidad para ponerse la camiseta de Colo Colo. No es fácil, menos a esa edad. Le tengo mucha fe al cabro chico, siempre lo saludo cuando nos encontramos. Le tengo mucho cariño.

Yastin Cuevas le anotó a Everton en una jugada donde los Ruleteros alegaron falta de Joaquín Sosa sobre el Nacho González. (Andres Pina/Photosport).

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El ex Colo Colo Mario Cáceres ve a Yastin Cuevas con potencial de la Roja y Europa

Yastin Cuevas tiene un techo muy alto según el ex Colo Colo Mario Cáceres, quien lo ve para la selección chilena e incluso para seguir sus pasos y pasar a Europa directamente desde el Cacique. “No hay nada que inventar por él”, lanzó el Petrolero.

“Todas las condiciones que tiene, si lo dijo Carlitos Caszely es por algo. Pero en equipos grandes siempre pasa lo mismo. No es miedo a ponerlos, siempre hay un jugador por delante que tiene más pergaminos. Más estátus o gana más plata”, aseguró Cáceres.

Yastin Cuevas celebra la asistencia que le dio a Maxi Romero, quien lo felicitó ante Unión La Calera. (Felipe Zanca/Photosport).

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Algo que evidentemente le toca a Cuevas en los albos. “Generalmente los técnicos optan por esos jugadores. Si Colo Colo juega con un solo 9 está (Maxi) Romero, (Javier) Correa y recién viene Yastin. Entonces va perdiendo terreno. Yo creo que será un futuro 9 para la selección”, sentenció el otrora ariete.