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Copa de la Liga

La gran lección que le da Claudio Borghi a Fernando Ortiz por Yastin Cuevas: “No sé si es bueno…”

El Bichi no cree que es buena idea poner de la partida al juvenil albo en el partido de este martes ante Deportes Concepción.

Por Carlos Silva Rojas

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Claudio Borghi no cree que sea buena la titularidad de Yastin Cuevas.
© ChatGPTClaudio Borghi no cree que sea buena la titularidad de Yastin Cuevas.

Colo Colo sale a buscar su primera victoria en la Copa de la Liga ante Deportes Concepción y una de las grandes novedades en la formación es la presencia de Yastin Cuevas, quien será el 9 ante los lilas.

La presencia del delantero de 17 años desde el arranque despierta dudas en Claudio Borghi, quien cree que la decisión del entrenador albo, Fernando Ortiz, puede ser apresurada.

“Con este equipo, yo no sé si es bueno que Cuevas entre desde el inicio”, dijo de forma directa el campeón del mundo en el programa Picado TV, espacio de Youtube.

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Claudio Borghi pide calma con Yastin Cuevas en Colo Colo

El Bichi Borghi cree que no es la mejor decisión mandar desde el arranque a Cuevas, puesto que asegura que si no convierte empezará la presión de los hinchas y aquello le puede afectar.

“Si no hace goles, la gente empieza a decir ‘viste que no puede jugar, huevón’. Entonces, hay que tener preocupación“, argumentó Claudio Borghi.

Yastin Cuevas tendrá su primera titularidad en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

Yastin Cuevas tendrá su primera titularidad en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

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“Repito, el técnico sabe más que yo, no tengo ningún tipo de idea, pero encuentro muy defensivo a este equipo de Colo Colo”, cerró el ex entrenador albo sobre Cuevas.

Yastin Cuevas será el piloto de ataque de Colo Colo y compartirá escena con Leandro Hernández y Claudio Aquino en la ofensiva alba ante Concepción.

En síntesis

  • Yastin Cuevas, delantero de 17 años, será el atacante titular ante Deportes Concepción.
  • El ex entrenador Claudio Borghi cuestionó la titularidad del juvenil en el programa Picado TV.
  • La ofensiva alba estará integrada por Leandro Hernández, Claudio Aquino y el juvenil Cuevas.
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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Concepción por la Copa de la Liga?

El partido entre Colo Colo y Deportes Concepción por la segunda fecha de la Copa de la Liga se jugará este martes 24 de febrero, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Ester Roa Rebolledo.

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