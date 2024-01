Dante Poli duda de Almirón: "Me da temor que piense que Colo Colo es un grande de Sudamérica"

El arribo de Jorge Almirón como nuevo entrenador de Colo Colo mueve el piso en el fútbol chileno, donde su llegada promete levantar al club albo luego de su última campaña.

Con la esperanza en dejar en el pasado el proceso que lideró el técnico Gustavo Quinteros, los hinchas del Cacique empiezan a pensar en lo que será una nueva temporada.

Pero un ex jugador puso dudas en lo que puede ser esta relación entre el club y Almirón, poniendo sobre la mesa el actual momento que vive la institución más importante del país.

Así lo dejó en claro Dante Poli en ESPN, quien expresó el gran temor que tiene con la nueva gestión que va encabezar Almirón en Colo Colo, donde apunta que quizás no tiene toda la información de la actualidad del club.

El gran temor

Fue en el programa F90 de ESPN, donde el ex jugador de Universidad Católica profundizó en sus dichos, dejando en claro que el Colo Colo de hoy no es el mismo que fue histórico en el continente.

“A mi hay algo que me da un poco de miedo con la llegada de Almirón, que es cuánta realidad tiene él del club. A qué me refiero, que siento que ellos no tienen ese detalle de cómo están los equipos chilenos, específicamente, en este caso, Colo Colo”, comenzó explicando.

“Me da temor que él piense que Colo Colo, y perdonen lo que voy a decir, que él crea que Colo Colo es un equipo grande de Sudamérica, porque no lo es en estos momentos”, precisó.

En ese sentido fue argumentando su opinión, dejando en claro que en las últimas temporadas ha estado en duda, por las participaciones en el plano internacional de la institución.

“La historia la tiene y fue importante, pero es futbolísticamente como institución. Por el estadio que tiene, pro el presupuesto que tiene, por los últimos años a nivel internacional, por lo que puede contratar”, detalló.

“Cuando te das cuenta de que este Colo Colo es un equipo de la medianía de la tabla en la liga argentina, te vas dando cuenta hasta que limite tiene tu capacidad y tu confianza de lograr un buen proyecto. Ese es mi problema”, finalizó.

Revisa sus declaraciones:

