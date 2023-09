Damián Pizarro logró retomar su puesto de titular en Colo Colo tras el castigo de Gustavo Quinteros. El delantero se perdió el Superclásico luego de irse a los golpes en una pichanga, pero pudo recuperar su espacio y reencontrarse con el gol, anotando dos veces en la goleada ante Cobresal.

Ahora, el atacante de 18 años relató a El Mercurio sus sensaciones sobre ese tropiezo. Así, partió calificando su indisciplina como algo “de cabro chico no más. Fui irresponsable. Ofrecí las disculpas que tenía que dar y a quien tenía que dárselas”.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.

“Más que afectarme, me hizo cambiar el chip, porque hasta ese problema no me daba cuenta de quién era, de que voy a tal lugar y me piden una foto. Cuando pasó el tema no lo podía creer. Fue un momento en que me sentí mal, ‘qué hice’, me pregunté”, continuó.

“Pero después dije, ‘está hecho, hay que dar vuelta la página, vamos para adelante’. Sí entendí que había que tener más precaución”, contó, y agregó que entendió la responsabilidad de ser profesional: “Me di cuenta altiro y asumí las consecuencias. Me puse los pantalones ‘sí, fui yo, yo quise ir a jugar’. El tema era cómo me paraba después de eso, cómo iba para adelante”.

Por último, confesó qué le dijo el resto del plantel. “Fue lo normal que me pudieron decir: ‘fue una cagada’, ‘fuiste poco responsable’, ‘le faltaste el respeto a tus compañeros y al cuerpo técnico’. Perdí un poco su confianza y ahora estoy trabajando, cuidándome, tomando responsabilidades para ganármela”.

¿Cuántos goles lleva Damián Pizarro en Colo Colo?

Damián Pizarro suma cinco goles con la camiseta de Colo Colo: cuatro en el Campeonato Nacional y uno en Copa Chile. Además, el delantero de 18 años ha aportado seis asistencias durante la campaña 2023.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo vuelve a la acción este domingo 1 de octubre para enfrentar a Universidad Católica por la fecha 15 del Campeonato Nacional. El equipo de Gustavo Quinteros recibe a los cruzados a las 15:00 horas en el Monumental.