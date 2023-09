Damián Pizarro es una de las grandes figuras de Colo Colo, pero no comenzó su formación en el Monumental. El delantero de 18 años llegó hace una década a Universidad de Chile, aunque no terminó su proceso ahí. Ahora, el ariete afirmó que nunca tuvo mayor cariño por el conjunto azul.

En diálogo con El Mercurio, Pizarro reveló que llegó a jugar a la U “por un tema de locomoción más que nada. Ir a Colo Colo era micro, metro y caminar. Para llegar a entregar a la U solamente tomaba una micro y me dejaba al lado. Fue solamente por eso. Estuve hasta los 14 años”.

“De chico (fui hincha de Colo Colo), por mi tata Sergio”, contó. Su abuelo influyó en su llegada a Macul. “Jugaba en una cancha en La Bandera y una vez fue Daniel Morón. Estaba mi tata, acompañándome, y Morón se acercó a hablar conmigo, me pidió el número. Conversamos…”, relató.

Ahí consiguió una prueba en el Monumental. “Fueron 15′ o 20′ de entrenamiento. Nos dicen que tomemos agua y el profe Ariel (Paolorrosi) me dijo, ‘ya está, sólo faltan los papeles’. Me sentí bacán, mi familia igual, mi tata lo mismo, siempre del Colo… Aparte que me llevé súper bien con los compañeros de esa serie”, sumó.

“Hubo hartos problemas en la U”

Además, Pizarro relató que “hubo hartos problemas” en su estadía en la U. “Me molestaban por el corte de pelo, por algunas notas en el colegio y me castigaban algunos partidos. Hasta que hubo un viaje a Argentina, a Córdoba. Tres o cuatro días antes me dio un tirón”, relató.

Cristián Romero no lo llamó. “Le digo que me haré un examen y él me dice ‘si estás desgarrado no vas, pero si no es nada, vas’. Salí del entrenamiento a tomarme el examen, porque era mi primer viaje (…) No era un desgarro, pero resulta que llega el día de la citación y no me nombran. El profe dice, ‘necesito que vayan jugadores al 100 por ciento’. Y esa fue la gota que rebalsó el vaso. Le dije a mi papá que estaba esperándome afuera.. Y me fui, mal”, contó.

¿Cuántos goles lleva Damián Pizarro en Colo Colo?

Damián Pizarro suma cinco goles con la camiseta de Colo Colo: cuatro en el Campeonato Nacional y uno en Copa Chile. Además, el delantero de 18 años ha aportado seis asistencias durante la campaña 2023.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo vuelve a la acción este domingo 1 de octubre para enfrentar a Universidad Católica por la fecha 15 del Campeonato Nacional. El equipo de Gustavo Quinteros recibe a los cruzados a las 15:00 horas en el Monumental.