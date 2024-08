Colo Colo tiene problema de gol esta temporada. Y uno de los grandes apuntados es el paraguayo Guillermo Paiva, que no ha estado fino frente al arco durante este año.

En el clásico ante la U ni siquiera fue citado, lo que demuestra que Jorge Almirón ha perdido confianza en sus condiciones. Eso sí, el guaraní recibió un espaldarazo de parte de un histórico jugador de Colo Colo.

Se trata de Ricardo Dabrowski, quien en los 90 hizo muchos goles en el Cacique. Y se mandó una curiosa comparación para entender por qué el guaraní no rinde frente al arco rival.

“Si uno va a ver a Pavarotti, quiere que cante ópera, no otro tipo de música. El problema es que Paiva, y lo he dicho desde que llegó, no es goleador. No es bueno esperar algo distinto a lo que se pueda dar”, señaló el Polaco.

Paiva no ha rendido de buena manera en Colo Colo esta temporada

Las características de Paiva

Guillermo Paiva, para Dabrowski, es un delantero con otras condiciones que se deben destacar. “Es buen jugador, tiene velocidad, remate, pero se apoya y puede ir por fuera, además habilita bien”, señala.

Aclara eso sí que “no es un goleador, por eso ahora Colo Colo va a buscar a un goleador como Correa, que tiene más antecedentes de eso pero que jugó muy poco hasta ahora”.

La fe en Correa

Dabrowski indica que “hay confianza en lo que hará Colo Colo, hay que confiar en el DT que sabe quién está mejor para jugar o no y los resultados dirán quién acertó”.

Sobre Correa manifestó que “hay que esperarlo, si no estamos todos locos porque jugó 15 minutos y no hizo 4 goles. Lo mismo si hicera dos goles en 10 minutos, no sería un fenómeno”.