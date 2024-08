Un Superclásico deslavado se jugó el sábado en el estadio Nacional, porque tanto Universidad de Chile y Colo Colo jugaron con mucho miedo por no perder y aquello se tradujo en un triste 0-0.

La propuesta más timorata la entregó el Cacique, porque Jorge Almirón puso a 9 jugadores de corte defensivo, dejando el ataque solamente para Carlos Palacios y Marcos Bolados.

La propuesta defensiva de los albos se debió a que el estratega argentino estaba con un ojo puesto en el partido de este martes, ante Junior por la Copa Libertadores, ya que privilegia el certamen internacional.

Piden que se vaya Almirón de Colo Colo

La fórmula ideada por Jorge Almirón no le gustó a los históricos de Colo Colo y uno de los más críticos fue Gabriel Mendoza, de hecho, el Coca pide a gritos que el estratega deje el estadio Monumental.

El campeón de la Copa Libertadores 1991 no quiere que el ex estratega de Boca Juniors siga en Macul y propone que el cargo sea tomado por Miguel Cheíto Ramírez, actual director técnico de Deportes Iquique.

“Yo creo que Almirón no es del corte para Colo Colo. No sé por qué miran al extranjero y no lo que ha hecho Miguel Ramírez hace muchos años en sus equipos. Él conoce muy bien lo que es la interna de Colo Colo”, dijo el ex defensa en el programa Círculo Central.

Almirón es criticado en Colo Colo. Foto: Photosport

“¿Por qué no le dan la posibilidad de tomar al equipo, trabajar tranquilo y hacer cosas tan importantes como lo ha hecho en clubes chicos con planteles cortos? Imagínate lo que podría hacer Miguel en Colo Colo con este tipo de jugadores y plantel que tiene”, agregó.

Para cerrar, Mendoza indicó que “creo que Almirón ha quedado al debe en lo que ha hecho en Colo Colo. Busca mucho resultado, es muy tímido para algunas cosas. A lo mejor nos puede tapar la boca llegando lejos en Copa Libertadores, pero el nivel de juego que muestra no es el que nos gusta a los colocolinos”.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Junior por la Copa Libertadores?

El partido de ida entre Colo Colo y Junior, por los octavos de final de la Copa Libertadores, se jugará este martes 13 de agosto a partir de las 20:30 horas en el estadio Monumental.

