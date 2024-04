Colo Colo sufre una crisis deportiva debido a las tres derrotas consecutivas que sufrió en una semana, dos por el torneo nacional y una en Copa Libertadores. Y desde Brasil es Roberto Rojas quien analizó el momento del Cacique.

El Cóndor señala que Colo Colo “está dando mucha ventaja, el nivel no es el que la gente esperaba. Es lamentable, seguramente redundará en el final del torneo. si queda eliminado de la Copa Libertadores, se pone difícil la cosa para Colo Colo”.

Uno de los dardos apunta a lo que realiza el entrenador Jorge Almirón, que con sus rotaciones no logra sacarle brillo al elenco Popular. “Antes con tres derrotas consecutivas te agarraban a piedrazos en el Monumental. El análisis que debe hacer la directiva es en base a los resultados negativos de Almirón, esos son los que mandan en estos momento”, señala.

Agrega el ex meta que “está a 10 puntos del puntero y en la Copa no se sabe lo que va a pasar. Los dirigentes deben asumir la responsabilidad al traer a un DT que no ha dado buenos resultados, esa es la realidad”.

Nivel “horrible” de Colo Colo

Para el subcampeón de América en 1987 el nivel que se ha mostrado es bastante bajo. “Contra Cerro tuvo muchas dificultades para ganar. Ahora es horrible, no es para que el hincha tenga esperanza de ser más competitivo y tener mejores resultados”.

“Tal vez lo salva Copa Libertadores, porque ninguno de los equipos del grupo de Colo Colo puede sentirse seguro ya que es parejo, incluido Colo Colo. Pero hoy el nivel es pésimo”, indica enfáticamente.

También espera que los jugadores tengan la cabeza más fría. “No se obtuvo el resultado esperado ante Cobreloa y por mucho que te provoquen tú no puedes reaccionar de la forma en que lo hizo Brayan Cortés, más con un resultado negativo a tus espaldas”, sentenció.