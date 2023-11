Colo Colo vs River Plate: Cuándo juegan y quién transmite el amistoso internacional

El Campeonato Nacional sufre una nueva interrupción por la fecha FIFA. Sin embargo, Colo Colo no quiere perder ritmo competitivo y tendrá un desafío de primer nivel: enfrentarán a River Plate en un amistoso internacional en Concepción.

Los Albos tienen la esperanza a tope luego de derrotar a Unión La Calera, con lo cual nuevamente se les abrió la posibilidad de luchar por el título. Esta es motivación suficiente para tomarse el amistoso ante River con la mayor seriedad posible, más considerando que tendrán en frente a un grande del continente. Los Millonarios vienen de caer y a sus exigentes hinchas no les gustaría sumar otra derrota, aunque sea un duelo exhibición.

¿Cuándo juega Colo Colo vs River Plate?

El encuentro entre Albos y Millonarios se disputará el miércoles 15 de noviembre a las 21:00 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

¿Dónde ver el duelo amistoso?

El partido no tiene transmisión televisiva confirmada, pero podrá ser visto de manera online a través del servicio de streaming STAR+.

La lucha por el Campeonato Nacional

Si hubo un equipo que festejó en la 27° fecha del Campeonato Nacional, fue Colo Colo. Los Albos tuvieron una jornada redonda al vencer a Unión La Calera y que sus antecesores en la tabla, Cobresal y Huachipato, enredaran importantes puntos en la lucha por el título. Los dirigidos por Gustavo Quinteros ganaron por 2-0, mientras los Mineros cayeron ante Audax Italiano y los Acereros igualaron ante Magallanes.

Con los recientes resultados, Cobresal sigue siendo el líder con 52 puntos, pero ahora Huachipato le sigue con 50 unidades y Colo Colo asoma en el 3° lugar con 48. Con tres fechas por jugarse y 9 puntos en disputa, cualquier cosa puede pasar. Será una importante pelea donde no solo es importante el título, sino que también el cupo directo a Copa Libertadores, el cual es para el primero y segundo. El tercero se queda con el cupo a playoffs del torneo internacional.

Además del Campeonato Nacional, los Albos también tienen otro título en disputa: la Copa Chile. En el tradicional torneo, alcanzaron la final luego de dejar en el camino a Cobreloa. Para quedarse con el trofeo, tendrán que enfrentar en la gran definición a Magallanes. La Academia no pasa por un buen momento y está cerca de perder la categoría. Este encuentro será el 13 de diciembre en el Tierra de Campeones de Iquique.

¿Viene Pablo Solari?

River Plate ha tenido una temporada bastante movida. Este 2023 marcó el primer año después del exitoso ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador. Martín Demichelis fue quien asumió el desafío y si bien fue campeón en el primer semestre, la irregularidad de la segunda parte y la eliminación de Copa Libertadores todavía duelen.

En la última jornada de la Copa de la Liga de Argentina, los Millonarios cayeron por 3-1 ante Rosario Central. De todas maneras, mantienen la cima de la Zona A con 23 puntos. Para el duelo ante Colo Colo, no podrá estar Pablo Solari. El delantero con pasado albo fue convocado a la Selección de Argentina Sub 23, por lo que no visitará Chile.