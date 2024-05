¿A qué hora juega Colo Colo vs Palestino? Horario y quién transmite en vivo el partido

Vuelve el Campeonato Nacional este fin de semana y Colo Colo tiene una dura tarea cuando reciba este domingo a Palestino por la fecha 13 del futbol chileno.

En el Estadio Monumental, el Cacique busca un nuevo triunfo tras vencer a Audax Italiano de visita. Claro que con un tropiezo con Alianza Lima por Copa Libertadores que los obliga a tener un ojo puesto en el ámbito internacional de cara a la última fecha con Cerro Porteño.

Aun así, Jorge Almirón no le dará descanso a nadie pensando en que no tienen margen de error en el torneo nacional. Los albos están a 8 puntos del puntero Universidad de Chile, que juega el clásico universitario este domingo, por lo que tienen que ganar para acercarse o no seguir alejándose.

Por el lado de los árabes, de buena participación en Copa Libertadores donde confirmaron al menos Sudamericana, son terceros en el torneo con 21 puntos pero un partido menos.

Horario del partido de Colo Colo vs Palestino

Este domingo 19 de mayo Colo Colo recibirá a Palestino en el Estadio Monumental a partir de las 17:30 horas. A este viernes, el recinto aún tiene entradas a la venta en los sectores de Océano y Cordillera.

¿Cómo ver en vivo a Colo Colo este domingo?

El partido será transmitido en vivo, como es habitual, por TNT Sports Premium. Los canales según tu cableoperador tanto normal como HD son:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

TU VES: 504 (SD) HD NO DISPONIBLE

ZAPPING: 99 (HD)

¿Y por streaming dónde ver el futbol chileno?

El partido de Colo Colo con Palestino, al igual que todo el futbol chileno de Primera División y Primera B, lo puedes ver en vivo si estás suscrito a Estadio TNT.

Además, podrás seguir el minuto a minuto y resultado en vivo en Redgol.