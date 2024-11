A pesar de que tuvo un inicio complejo, Jorge Almirón terminó la temporada 2024 como el gran ganador del fútbol chileno. El técnico levantó el título del Campeonato Nacional y la Supercopa de Chile, respondiendo a la confianza que depositó Colo Colo en él.

El Cacique terminó su vínculo con Gustavo Quinteros y apostó por el DT finalista de Copa Libertadores con Boca Juniors. El resultado fueron dos vueltas olímpicas y una tremenda participación a nivel internacional, algo que en Chile miran muy atentos.

El delicado momento que vive Ricardo Gareca al mando de la Roja ha puesto sobre la mesa a los posibles reemplazantes. El técnico albo es uno de los que suena con fuerza, por lo que en el Estadio Monumental han tomado una drástica decisión.

Colo Colo le hace feroz tapita a Chile por Jorge Almirón

Colo Colo no quiere desarmarse de cara al 2025, el año de su centenario, por lo que ya comienza a tomar decisiones. El Cacique ha anunciado la salida de figuras y la renovación de otras, pero lo que los hinchas esperan es que ratifiquen a Jorge Almirón en la banca.

El gran 2024 del DT lo tiene en la mira de la selección chilena en caso de que Ricardo Gareca salga de su puesto por malos resultados. Una situación que llevó a que la noche de este jueves desde el Eterno Campeón mandaran un claro aviso.

Aníbal Mosa conversó con De fútbol se habla así de DSports y fue consultado sobre la posibilidad de que la Roja llegue a buscar a Jorge Almirón. Ante esto, el presidente de Blanco y Negro fue más que categórico con su respuesta: “No”.

Pero el mandamás albo no se quedó ahí y remarcó que en el club no piensan en cederle a su entrenador a la selección chilena. Esto, considerando las polémicas del último tiempo con la ANFP. “No, no se mueve de Colo Colo“.

Con esto, los hinchas respiran más tranquilos pensando en lo que será la temporada 2025. En ella el Eterno Campeón celebrará su centenario y quiere hacerlo en grande, especialmente en la Copa Libertadores.

Jorge Almirón por ahora sólo se prepara para lo que será una próxima campaña donde tendrá que mejorar lo hecho hasta ahora. Colo Colo aspira a ser protagonista en el plano internacional y ruega para que las cosas salgan mucho mejor que en 2024.

¿Cuáles fueron los números de Jorge Almirón esta temporada?

Jorge Almirón logró levantar el título del Campeonato Nacional y la Supercopa en su primera temporada en Colo Colo. En ella logró dirigir un total de 52 partidos oficiales, con 30 triunfos, 13 empates y 9 derrotas, en las que marcó 76 goles y recibió 38 en contra.

¿Cuándo termina el contrato de Jorge Almirón con Colo Colo?

Jorge Almirón llegó a comienzos de la temporada 2024 y, en su primer año, ya sumó dos títulos y unos cuartos de final de Copa Libertadores. El técnico tiene contrato con el Cacique hasta finales del 2025, aunque con los buenos resultados el club busca extenderlo.