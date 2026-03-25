Colo Colo sigue avanzando y con todo para la esperada remodelación de su casa. El Cacique trabaja para poder comenzar con la construcción del nuevo Estadio Monumental y este miércoles hubo importantes novedades, con fecha confirmada para el proyecto.

Después de semanas de rumores, donde incluso se ha especulado con una empresa dispuesta a pagar la renovación de la Ruca, desde el Eterno Campeón sacaron la voz no sólo para aclarar el tema, sin que también para definir plazos.

Fue Aníbal Mosa quien, luego de la reunión de directorio de Blanco y Negro esta tarde en Pedrero, decidió contar los detalles. Ahí sorprendió a todos dando a conocer las fechas en las que esperan ir alcanzando los acuerdos y así abrir las puertas de su nueva casa.

Colo Colo confirma los plazos del nuevo Estadio Monumental

El misterio en torno a la remodelación del Estadio Monumental se ha ido aclarando poco a poco. Este miércoles Colo Colo contó la firme sobre el estado del proyecto de su nueva Ruca y dejó la grande al ponerle fecha a su estreno.

Colo Colo reveló las fechas en las que espera tener listo el nuevo Estadio Monumental. Foto: Photosport.

Aníbal Mosa conversó con la prensa luego del directorio y reveló que “los plazos más o menos para que se hagan una idea la gente del Naming nos habla alrededor de 12 a 18 meses para traer los recueros. Después de eso tendrías que sacar la cuenta en construcción dos años, dos años y medio“.

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“Si nosotros dentro del mes de abril pudiéramos colocar esa orden de compra o encargo a la empresa del Naming yo creo que en tres a cuatro años más, todo esto dependiendo de los permisos, dependiendo lo que significa los impactos ambientales, vehiculares, estacionamiento. Queremos que sea un estadio al más alto nivel con estándares FIFA”, complementó.

El presidente de Blanco y Negro fue más allá asegurando que buscan una capacidad histórica para el fútbol chileno. “Nosotros queremos que sean 60 mil personas, los trabajos están hechos para 60 mil personas, las tres empresas que nosotros hemos preclasificado, estuvieron acá, y creen que es factible desarrollar un estadio para 60 mil personas y efectivamente en esa línea nosotros estamos trabajando”.

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Aníbal Mosa también reveló los montos que puede tener la construcción del nuevo Estadio Monumental. “Hemos llegado a hilar bastante fino con las empresas que se dedican a la captación de recursos y está por ese entorno 100-120 millones dólares creemos que es lo que puede costar la nueva Ruca”.

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Finalmente, el mandamás albo remarcó que tratarán de seguir siendo locales mientras renuevan su casa. “Por lo menos una parte porque nosotros lo que hemos planteado a todas las empresas es que nos interesa no perder la localía. Ustedes saben lo que es la hinchada para nosotros, es muy importante y vamos a jugar hasta el último día que se pueda”.

Así, Colo Colo queda a la espera de lo que pasará con los avances del nuevo Estadio Monumental. El Cacique va paso a paso para encontrar la forma de darle a sus hinchas la remodelación que la Ruca pide a gritos hace años.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Mientras avanza con el nuevo Estadio Monumental, Colo Colo trabaja para seguir firme en la Copa de la Liga. El próximo miércoles 1 de abril el Cacique recibirá a Huachipato desde las 18:00 horas por la tercera fecha de la fase de grupos.

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En resumen, el nuevo Estadio Monumental de Colo Colo…