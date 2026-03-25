Colo Colo no para de soñar en grande y, además de mandar en la Liga de Primera, ahora ronca fuerte en la Copa de la Liga. El Cacique goleó por 1 a 3 a Deportes Concepción en un duelo que estuvo marcado por la irrupción de Francisco Marchant.

El joven extremo había sido una de las grandes figuras del 2025, pero una lesión tras el Mundial Sub 20 lo borró. Con Fernando Ortiz en la banca le había costado hacerse un espacio y ahora que por fin tuvo la oportunidad, no la desaprovechó. Anotando un gol y dando una asistencia, no sólo le dio tres puntos al Eterno Campeón, sino que también encendió la lucha por la titularidad.

Con Marcos Bolados y Javier Correa lesionados, al Cacique se le achica la lista de opciones en ataque. Es por ello que lo hecho por el canterano de 19 años toma un valor fundamental, ya que da variantes para un esquema que podría ir agarrando fuerza.

Francisco Marchant enciende la pelea por la titularidad en Colo Colo

Francisco Marchant fue clave y le genera uno de esos problemas que dan gusto a Fernando Ortiz en Colo Colo. El gol y asistencia del canterano albo ajusta aún más la pelea por la titularidad en un Cacique que ya parece encontrar las piezas para los esquemas que ha trabajado.

Francisco Marchant lideró el triunfo de Colo Colo y presiona a Fernando Ortiz. Foto: Photosport.

Sus números le permiten ponerse a la par de quienes han sido los principales protagonistas esta temporada. Ya sea con el esquema 3-5-2 o 4-3-3, las cosas están en un punto en que cualquiera puede hacer méritos para poder hacerse un espacio mientras Marcos Bolados y Javier Correa están afuera.

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Por ejemplo, Leandro Hernández ha tenido un rendimiento similar con las 2 asistencias que acumula hasta ahora. Yastin Cuevas no se queda atrás y ha aportado también con 1 gol y 1 asistencia en los minutos que ha sumado. De hecho, los tres llamados a ayudar con los minutos Sub 20 están mejor que Correa, quien apenas lleva 1 gol en 2026.

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Claudio Aquino es otro de los que está en deuda y tiene 2 goles y 2 asistencias hasta ahora. Finalmente está Lautaro Pastrán, refuerzo para el 2026, que tiene 1 asistencia en su paso por Colo Colo.

Habrá que esperar para ver si que Fernando Ortiz le hace espacio o deja que se peleen entre ellos por una camiseta de titular. En el 4-3-3 Panchito calza perfecto como extremo, mientras que en el 3-5-2 la banda parece estar más asegurada para laterales como Jeyson Rojas y Diego Ulloa.

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Colo Colo tiene un buen problema por resolver de cara a la tercera fecha de la Copa de la Liga. El Cacique disfruta de la irrupción de Francisco Marchant, quien después de mucho vuelve a demostrar que es un aporte real si se le necesita.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Francisco Marchant buscará seguir sumando minutos y así pelear por la titularidad en Colo Colo. El Cacique vuelve a la cancha el próximo miércoles 1 de abril cuando reciba a Huachipato en el Estadio Monumental desde las 18:00 horas.

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En resumen, Colo Colo y Francisco Marchant…

Regreso triunfal y protagonismo : Tras superar una lesión sufrida después del Mundial Sub-20, el extremo de 19 años Francisco Marchant aprovechó su oportunidad en la Copa de la Liga ante Deportes Concepción. El canterano fue la gran figura del encuentro al anotar un gol y entregar una asistencia en la victoria por 3-1 del “Cacique”.

: Tras superar una lesión sufrida después del Mundial Sub-20, el extremo de 19 años aprovechó su oportunidad en la Copa de la Liga ante Deportes Concepción. El canterano fue la gran figura del encuentro al anotar un en la victoria por 3-1 del “Cacique”. Solución ante las bajas en ataque : La actuación de Marchant cobra un valor fundamental para el técnico Fernando Ortiz debido a las lesiones de referentes como Marcos Bolados y Javier Correa . Su nivel no solo aporta variantes ofensivas, sino que también enciende la lucha por la titularidad en un plantel que busca consolidar sus esquemas tácticos.

: La actuación de Marchant cobra un valor fundamental para el técnico Fernando Ortiz debido a las lesiones de referentes como . Su nivel no solo aporta variantes ofensivas, sino que también enciende la lucha por la titularidad en un plantel que busca consolidar sus esquemas tácticos. Competencia interna con los juveniles: Los números de Marchant lo ponen a la par de otros canteranos que han destacado este 2026, como Leandro Hernández (2 asistencias) y Yastin Cuevas (1 gol y 1 asistencia). Este rendimiento colectivo de los juveniles supera, por ahora, el aporte de refuerzos o figuras consagradas como Javier Correa (1 gol) o Lautaro Pastrán (1 asistencia).

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