La nómina de Chile para los amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda no ha estado lejos de la polémica. Nicolás Córdova recibió un inesperado dardo de parte de Arturo Vidal días atrás, al que respondió como mejor sabe hacerlo: con las métricas.

El técnico de la Roja no dejó muy conforme al King con la lista de citados para los encuentros de esta semana. Al abordar el llamado a Diego Ulloa, su compañero en Colo Colo, el bicampeón de América sacó toda la artillería contra el DT que lo borró del Equipo de Todos.

“Cuando tú dices que la selección se tiene que preparar para el próximo Mundial, no tienes que llamar a los mismos. Tienes que llamar a jugadores jóvenes, que están acá en Chile o los que están saliendo al extranjero y ahí te habla de ser consecuente con lo que uno dice”, dijo el volante. Una frase que este miércoles tuvo una categórica respuesta.

Nicolás Córdova saca las métricas para responderle a Arturo Vidal por la nómina de Chile

El tremendo palo que le mandó Arturo Vidal no pasó desapercibido para Nicolás Córdova. El técnico de la selección chilena se aburrió de las críticas y pegó de vuelta con los números sobre la mesa para silenciar al King.

Nicolás Córdova le explicó a Arturo Vidal para que no lo critique más por las nóminas de Chile. Foto: Photosport.

“Estamos muy contentos de estar acá en este mini torneo que obviamente para los países mundialistas es preparatorio, para nosotros es comenzar el proceso. Nos han acogido de buena manera, podría ser mejor en el horario por las horas respecto a Chile, pero estamos con todas las comodidades para hacer un buen partido el viernes”, comenzó señalando en conferencia de prensa.

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Fue tras ello que Nicolás Córdova comenzó a responderle punto por punto a Arturo Vidal. “En septiembre del año pasado iniciamos un proceso de cambio, en el que estamos tratando de rejuvenecer el equipo sobre las últimas eliminatorias. Se ha hecho paulatinamente, hemos bajado casi 5 o 6 años la media del equipo, por lo que están apareciendo jóvenes de 19 o 21 años“.

El DT no se quedó ahí y enfatizó en que “lo más importante de aquí a diciembre, que no tenemos competencia oficial, es que tengan partidos y prepararlos de la mejor manera para que cuando empiecen las clasificatorias tengan minutaje real con equipos que van a competir en un Mundial y que han vestido la camiseta de la selección en estadios y contextos como este, de altísima competencia”.

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“Estoy de acuerdo en que Sudamérica, por distintas situaciones, debe ser de las clasificatorias más complejas. Hay un tema de calidad de países y otro de distancia, sobre todo con clima y situaciones distintas, altura, humedad… nunca jugamos en las mismas condiciones. Para nosotros ha sido un golpe fuerte no participar en tres mundiales, así que claramente es un proceso que tendrá presión por sí solo”, complementó el técnico de la Roja.

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Finalmente, el estratega criollo se mostró confiado en que su proceso dará resultados. “Sabemos que la gente necesita que Chile vuelva a estar en ese lugar porque como dijo el coach, es el máximo nivel para una selección. Es un palco donde todos quieren estar y eso se siente más, pero trabajamos conscientes de que el camino elegido hace tres años desde selecciones juveniles y lo que ha pasado este año nos ayudará a estar en el Mundial 2030“.

Nicolás Córdova silencia a Arturo Vidal y le pone los números en la mesa sobre la baja de edad del plantel de Chile. La Roja quiere seguir por la senda del triunfo después del buen cierre de 2025 y espera tener el apoyo de todos, incluido el King.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile?

Con Arturo Vidal como un hincha más, Nicolás Córdova se prepara para el próximo desafío junto a Chile. La Roja se verá las caras con Cabo Verde por la FIFA Series este viernes 27 de marzo desde las 00:00 horas.

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En resumen, Nicolás Córdova y Chile responden a Arturo Vidal con…