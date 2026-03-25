La Copa Libertadores Sub 20 obtenida por Santiago Wanderers sigue dando que hablar. Ahora fue el turno de Nicolás Córdova, técnico de la selección chilena también en esa categoría, quien dedicó palabras y sorprendió casi al bordarse una estrella por el hito de los Caturros.

Si bien el DT no llevó a ninguno de ellos al Mundial que se disputó en nuestro país en 2025, igual aseguró que fueron parte de su proceso. De hecho, hasta remarcó que los conoce bien y que han sido parte de su ciclo en el Equipo de Todos.

Eso sí, el técnico de la Roja le hizo un llamado tanto a la dirigencia como al técnico de la adulta de los Caturros, Francisco Palladino, para que les den minutos en el primer equipo y puedan tener chances de demostrar por qué se alzaron como los mejores de América.

Nicolás Córdova y su orgullo por la Copa Libertadores Sub 20 de Santiago Wanderers

Nicolás Córdova fue uno de los nombres más mencionados luego de que Santiago Wanderers ganara la Copa Libertadores Sub 20. El DT fue cuestionado por no haber considerado a ninguno de los jugadores para el Mundial de la categoría que se disputó en Chile, pero respondió dejando en claro que las cosas no fueron tan así.

Nicolás Córdova no escondió su orgullo pero sorprendió con sus palabras al Santiiago Wanderers campeón de Copa Libertadores. Foto: Photosport.

En conferencia de prensa previo al duelo amistoso de Chile con Cabo Verde, el entrenador de la Roja les dedicó palabras. “Lo de Wanderers nos pone muy contentos a todos, que hayan logrado un título tan relevante para nuestro fútbol que no es muy común”.

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Pero fue tras ello que Nicolás Córdova sorprendió con los méritos que se dio por lo hecho por Santiago Wanderers. “Estamos contentos porque, de ese equipo, la gran mayoría ha estado con nosotros en selecciones: dos en la Sub 17 y el año pasado llamados a 7 de esos jugadores a la Sub 20“.

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“Los conocemos bien y sabemos que son chicos que esperemos puedan ratificar en Primera División todo este grandioso momento que han tenido. Estoy seguro que el club los ayudará a eso”, complementó el DT.

Habrá que esperar para ver si es que estos jóvenes logran tener minutos en el plantel de honor de los porteños. Hasta ahora, hay varios citados al microciclo que liderará Sebastián Miranda esta semana, por lo que tendrán que seguir atentos a un posible llamado.

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Nicolás Córdova no queda ajeno y hasta se da sus méritos luego de que Santiago Wanderers ganara la Copa Libertadores Sub 20. El técnico ahora se enfoca en los amistosos de la Roja en la FIFA Series pero con un ojo puesto en un grupo que entró en la historia del fútbol chileno.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile?

Por ahora, Nicolás Córdova sólo se enfoca en lo que será la participación de Chile en la FIFA Series. La Roja se estrena en este nuevo formato de amistosos este viernes 27 de marzo cuando, desde las 00:00 horas, enfrenten a Cabo Verde.

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En resumen, Nicolás Córdova y Santiago Wanderers…

Orgullo y reconocimiento al hito: El técnico de la selección chilena Sub-20 expresó su alegría por el título de la Copa Libertadores Sub-20 obtenido por Santiago Wanderers. Destacó la relevancia de este logro para el fútbol nacional, señalando que no es algo común en nuestro medio.

El técnico de la selección chilena Sub-20 expresó su alegría por el título de la Copa Libertadores Sub-20 obtenido por Santiago Wanderers. Destacó la relevancia de este logro para el fútbol nacional, señalando que no es algo común en nuestro medio. Vínculo con el proceso de la Roja: Pese a las críticas por no incluir a jugadores caturros en el Mundial Sub-20 de 2025, Córdova afirmó que la gran mayoría del plantel campeón ha sido parte de su ciclo en las selecciones juveniles. Detalló que varios integraron la Sub-17 y que, durante el año pasado, citó a siete de esos futbolistas a la Sub-20.

Pese a las críticas por no incluir a jugadores caturros en el Mundial Sub-20 de 2025, Córdova afirmó que la gran mayoría del plantel campeón ha sido parte de su ciclo en las selecciones juveniles. Detalló que varios integraron la Sub-17 y que, durante el año pasado, citó a siete de esos futbolistas a la Sub-20. Llamado a la consolidación en Primera: El entrenador enfatizó la necesidad de que estos jóvenes reciban oportunidades y sumen minutos en el primer equipo de Santiago Wanderers, bajo el mando de Francisco Palladino. Su objetivo es que los jugadores puedan ratificar en la división de honor el gran nivel demostrado a nivel continental.

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