La reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas vive horas claves para saber su futuro. Este martes se llevó a cabo la última instancia en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados, en la que Pablo Milad estuvo presente para dejar clara su postura.

El presidente de la ANFP fue parte de los invitados a la discusión final antes de la votación del proyecto, donde incluso tuvo la palabra. Pero más allá de los motivos, hubo una frase que ha generado un enorme revuelo en redes sociales.

Y es que en medio del debate, el mandamás del fútbol chileno explicó parte de las dudas que tienen con un ejemplo que nadie vio venir. ¿Los protagonistas? Nada menos que Manuel Pellegrini y Pep Guardiola.

Pablo Milad da de ejemplo una “locura” en plena sesión por la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

La última discusión en torno a la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas tuvo a varios invitados. Desde la ministra del deporte, Natalia Ducó, al presidente de la ANFP, Pablo Milad, fueron parte de la cita en la que hubo un momento que ha llamado mucho la atención.

Pablo Milad tuvo una particular intervención en la discusión del proyecto de reforma a la Ley de Sociedades Anónimas. Foto: Photosport.

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El mandamás del fútbol chileno, más allá de que no era la forma en la que querían avanzar para separar la entidad de la Federación de Fútbol de Chile, aseguró que “estamos de acuerdo en el 92% del proyecto. Esta es una gran oportunidad legislativa. Se valora positivamente, no hay un rechazo. El fútbol necesita de este proyecto“.

Pero más adelante en su intervención, Pablo Milad puso el ojo en un detalle que dio que hablar tiempo atrás. “Cuando este proyecto se llevó a la votación al Senado, una senadora (Luz Ebensperger) le preguntó al ministro del Deporte del gobierno anterior (Jaime Pizarro) qué era la comisión técnica y él respondió que en el fútbol. Y ella dijo ‘Esto no está escrito acá’“.

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Fue entonces que el presidente de la ANFP lanzó un ejemplo muy particular. “¿Qué pasaría si llega Pellegrini o Guardiola y le decimos: ‘Una comisión técnica te va a elegir los jugadores’. ‘Ah, yo no voy a Chile entonces’“, lanzó.

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“Lo que yo digo es que tiene que especificar que en el fútbol lo tiene que elegir el entrenador y no una comisión del IND. Son puntualizaciones, no para destruir el proyecto, sino para ser más específico. Son detalles”, sentenció.

Pablo Milad y todo el Consejo de Presidentes de la ANFP estará más que atento a lo que pase con la votación de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas. El proyecto vive horas claves y que pueden definir el futuro del fútbol chileno.

¿Cuándo será la votación de la Ley de Sociedades Anónimas?

Con toda la discusión terminada, la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas se prepara para su esperada votación. Esta ocurrirá este miércoles 25 de marzo en la sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde necesita 78 votos para que se apruebe.

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En resumen, Pablo Milad…