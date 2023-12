Colo Colo no vive días tranquilos en este fin de año. Los albos están avocándose en contratar un nuevo DT tras la partida de Gustavo Quinteros y la misión no parece ser sencilla, con un gran número de nombres dando vuelta en el aire, pero con ninguno realizando todavía una negociación.

Pero este jueves se destapó una situación que poco y nada tiene que ver con el fútbol. Una investigación policial reveló que 22 jugadores de Colo Colo portan licencias de conducir irregulares, las cuales debieron ser incautadas y puestas a disposición de la justicia.

“Me parece de extrema gravedad”

Si bien no se revelaron los nombres de los jugadores, la situación generó gran revuelo en los medios de prensa. Y tras la reunión de directorio de Blanco y Negro, el presidente de la concesionaria, Alfredo Stöhwing, detalló cómo se tomó la noticia.

“He pedido que se haga un informe, la denuncia me parece de máxima gravedad“, aseguró el dirigente, aunque reconoció que el tema no alcanzó a ser tratado con el resto del directorio. “No se alcanzó a conversar del tema (en reunión), me acabo de enterar”, agregó.

“No conozco los detalles de la situación, sería adelantarme hablar sin antecedentes, pero es una situación grave”, destacó. Vale recalcar que la entrega de esas licencias se produjo entre los años 2016 y 2023, según lo que recalcó la PDI.

Segun Renato Bustamante, jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), el procedimiento se trató de “la incautación de documentación para la obtención de licencias de conducir clase B respecto de 22 personas. Estas 22 personas corresponden a jugadores profesionales del club Colo Colo, con domicilio laboral en la ciudad de Santiago”.

Producto de ello, la PDI abrió una investigación tras una orden emanada desde el Juzgado de Garantía de Santa Cruz. Un hecho del que debieran saberse más antecedentes con el correr de los días.

