Colo Colo sigue sin poder despegar en esta segunda rueda de la Liga de Primera 2025. Lamentablemente el Cacique sumó su tercer empate en línea tras el 1-1 ante Everton, resultado que lo dejó ya casi sin chances definitiva de la lucha por el título.

Sin embargo, no todo fueron malas noticias para los albos en suelo viñamarino, ya que el equipo de Jorge Almirón volvió a sumar valiosos minutos Sub 21, un ítem que ha sido un verdadero dolor de cabeza en esta temporada.

Gracias a la titularidad de Francisco Marchant, quien por su edad suma el doble del minutaje que realmente juega, Colo Colo sumó 90 minutos en esta tabla paralela, lo que de algo de tranquilidad en este año tan convulsionado.

Así quedó el Cacique con los Minutos Sub 21 tras Everton

Luego del 1-1 ante los Oro y Cuelo, el equipo de Jorge Almirón alcanzó los 1.101 minutos Sub 21 en esta Liga de Primera 2025. Si bien es una cifra bastante baja, si permite achicar el margen pensando en las once fechas que se vienen.

Sacando cuentas, hablamos de 789 minutos que le restan a Colo Colo para llegar a los 1.890 que exige la ANFP. Así las cosas, los albos deben promediar 72’ en sus once partidos restantes para cumplir con la meta.

Francisco Marchant sigue destacando como uno de los mejores jugadores de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Por suerte Francisco Marchant no está siendo el único juvenil albo en destacar en estos últimos partidos, ya que también se ha sabido ganar su lugar Nicolás Suárez, defensa central que fue titular ante Huachipato y jugó algunos minutos ante Everton.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos regresarán al ruedo este sábado 16 de agosto desde las 15:00 horas ante Universidad Católica en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 20 de la Liga de Primera 2025.