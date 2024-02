La Copa Libertadores 2024 aparece como uno de los grandes desafíos para Colo Colo en esta temporada. Los albos enfrentarán primero a Godoy Cruz, viéndose obligados a superarlos y tener éxito en otra llave más para instalarse recién en la fase de grupos.

Esta tarea no se ve para nada fácil, sobre todo si le sumamos el hecho de que el Cacique llegará con muy poco ritmo de competencia a enfrentar a los mendocinos. Y no hablamos del mal calendario de partidos en Chile, sino que derechamente de una contingencia que no ha sido benevolente para el popular.

Por nombrar solo un caso, el más próximo amistoso internacional ante Independiente del Valle de Ecuador se suspendió por los graves incendios de la quinta región. Con esto Colo Colo se perdió una buena chance de medirse ante uno de los buenos equipos del continente.

Sin embargo, tal vez lo más graves podría producirse con el gallito entre el Sifup y el Consejo de Presidentes de la ANFP. Los polémicos seis extranjeros tienen en jaque el inicio de la competencia oficial, algo que podría afectar de sobremanera al Cacique.

Si el Sindicato de Futbolistas Profesionales decide irse a paro, el inicio del Campeonato Nacional 2024 programado para el 16 de febrero podría retrasarse. Además, está la Supercopa ante Huachipato una semana antes, la que también se vería afectada en caso de paralizar la actividad.

Sobre la mencionada Supercopa, tanto albos como acereros dejaron en claro su postura de querer jugar el partido el 11 de febrero a pesar de la decisión que tomen en el Sifup. Acá podría abrirse otro foco de conflicto, con ambos elencos enfrentados al sindicato.

Godoy Cruz, la otra cara de la moneda

Si Colo Colo sufre por los pocos partidos, Godoy Cruz en Argentina vive la otra cara de la moneda. El Tomba ya lleva dos partidos disputados en la Copa de la Liga 2024, ganando ambos para ser el líder del Grupo B del torneo.

El próximo partido de los mendocinos será de local ante Lanús el lunes 5 de febrero (17:00 horas) en el Estadio Malvinas Argentinas. Este será el tercero de seis partidos oficiales que los argentinos jugarán antes de enfrentar al Cacique por la Copa Libertadores el 22 de febrero.

Un panorama complicado para los albos, que tienen por delante la posibilidad latente de llegar a la Libertadores con casi un mes sin jugar un solo partido. ¿Acaso habrá que activar la vieja confiable de jugar amistosos a puertas cerradas con Lautaro de Buin?

