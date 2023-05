El Futsal de la ANFP tuvo su gran Superclásico en esta jornada, donde Colo Colo se quedó con el triunfo ante Universidad de Chile, por un marcador de 3-0 en un duelo jugado en el Polideportivo de La Florida.

Los azules que venían invictos y punteros del Futsal Primera, se enfrentaron en la quinta fecha a un equipo albo que supo llevar el duelo a un partido muy disputado, que fue muy entretenido para las casi 200 personas que llegaron al reducto.

Fue en el segundo tiempo donde llegaron los goles para el Cacique, luego de dos palos de Universidad de Chile, donde no lograron mover el marcador.

La apertura de la cuenta fue obra de Jonathan Guajardo, quien de tiro libre pudo derrotar la portería del meta Alex Hernández, para dar la primera alegría a los colocolinos.

Pese a que la U se vino encima los dirigidos por el entrenador León Moyano se ampliaron la victoria con dos goles de Bastián Farías, para cerrar el resultado por 3-0.

Con esto, los albos gritaron y disfrutaron volver a los triunfos en los Superclásicos, rompiendo una mala racha de hace mucho tiempo, que les venía pasando la cuenta con sus seguidores.

Deuda

El técnico de Colo Colo, León Moyano, conversó con Redgol, donde destacó la importancia del triunfo de sus dirigidos en el Superclásico, matando una mala racha de hace tiempo.

“Fue un partido donde nosotros teníamos una deuda, porque hace mucho tiempo que no les podíamos ganar. Lo veníamos peleando pero no se podía, no se daba. Lo trabajamos harto en la semana, lo preparamos, pero creo que hicimos un buen partido, en función a lo que trabajamos. Planeamos seguir en esa senda par conseguir el objetivo final que es ser campeón”, comentó el entrenador.

Un plan que les funcionó a la perfección el en Polideportivo de La Florida, que estuvo a tope para una nueva edición del Superclásico.

“Defensivamente hicimos un partido correcto, en función de lo que venimos trabajando. Sabíamos lo que nos iba a proponer ofensivamente la U, por lo tanto, intentaos neutralizar. Pero con la calidad técnica, más la idea, desde lo colectivo, intentamos hacer los goles. El objetivo era mantener el arco en cero, y se logró, además nosotros hacer los goles, hicimos tres y creo que estamos felices”, finalizó.