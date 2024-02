Mauro Olivi le tira la responsabilidad a Colo Colo ante Godoy Cruz: “Las exigencias no son las mismas”

Colo Colo tiene por delante su esperado debut en la Copa Libertadores 2024. Los albos enfrentarán en la fase 2 a Godoy Cruz de Argentina en búsqueda de triunfar para avanzar un poco hacía la etapa de grupos del torneo.

De cara a este importante compromiso uno que quiso entregar su pronóstico fue Mauro Olivi. El Pampa, quien defendió la camiseta de Cacique entre 2011 y 2014, se la jugó con que su ex club tiene la principal responsabilidad de ganar en este cruce.

“El fútbol argentino no sé si está pasando un buen momento hoy por hoy. Pero no deja de ser un fútbol importante, un fútbol que siempre va a dar pelea”, afirmó Olivi en charla con el sitio BolaVip.

En ese sentido, el Pampa sostuvo que “lo que pasa es que Godoy Crurz está enfrentando a un equipo donde vino Arturo Vidal, que tiene a Carlos Palacios en un buen nivel. Puede ser un partido importante, un partido lindo”.

“Las exigencias en comparación a Godoy Cruz no son las mismas. La presión y todo lo demás no es lo mismo. Godoy Cruz no tiene la exigencia de salir todos los años campeón, Colo Colo sí”, concluyó Olivi.

Cabe recordar que el ganador de este llave avanzará a la fase 3 de la Copa Libertadores 2024, enfrentado al vencedor entre Sportivo Trinidense vs El Nacional. De ahí, el que resulte vencedor, ingresará a los grupos del torneo continental.

¿Cuándo jugará Colo Colo ante Godoy Cruz?

El encuentro de ida de esta llave de la Copa Libertadores se disputará el jueves 22 de febrero a las 21:30 horas en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Por su parte la vuelta se jugará el jueves 29 de desde las 21:30 en el Estadio Monumental.

