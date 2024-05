Futbolistas y automóviles van casi de la mano casi desde el comienzo de la actividad. No solo hablamos de los jugadores usando las últimas joyas, sino que también de autos que cumplan con algunas de sus exigencias a la hora de llegar del punto A al B. Así lo entiende Maximiliano Falcón, defensor de Colo Colo.

El Peluca en las últimas jornadas de entrenamientos del Cacique se robó las miradas de varios hinchas albos en el Estadio Monumental.

“La mansa nave” dijeron algunos de esos fanáticos. ¿El auto en cuestión? Pues el MG3 de la marca MG Motor. La firma automotriz se acercó al jugador del Cacique para agradecerle su preferencia entregándole otro auto MG3, pero esta vez en miniatura.

El propio Peluca dio las razones para elegir esta máquina, afirmando que “si bien me han ofrecido tres o cuatro autos, para ser sincero, pero cuando lo vi ahí tan compacto y bastante seguro, la verdad es que elegí ese”.

“Me lo recomendaron también, me lo hicieron probar antes de comprarlo y lo bueno es que no gasta tanto, es cómodo (…) se ha portado bien conmigo y no me ha dejado tirado nunca”, concluyó el defensor uruguayo.

La empresa MG detalló que “enfocado a la comodidad, el MG3 es ideal para el uso diario. Y es que gracias a su motor NSE Major 1.5L, que entrega 115 caballos de fuerza y un toque máximo de 150 Nm a 4.500 RPM, este auto logra no sólo un rendimiento excepcional sino también un ahorro del 5% en combustible”.

El modelo MG 3 de MG Motors, el mismo que está usando el defensor de Colo Colo. | Foto: MG Motors.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Tras la igualdad con Alianza Lima en Perú ahora el Cacique debe centrarse en el torneo local, donde enfrentará por la fecha 13 a Palestino este domingo 19 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental.

Por su parte en la Copa Libertadores los albos volverán a jugar ante Cerro Porteño el miércoles 29 de mayo desde las 20:30 (hora de Chile) en el Estadio General Pablo Rojas de Paraguay.

