Un inesperado resultado sumó Colo Colo este domingo en el Campeonato Nacional, porque cayó por 1-0 ante Deportes Copiapó en el estadio Monumental.

Los albos venían de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores y quizá ese logro se relajaron, porque jugaron un opaco partido ante el elenco atacameño.

En el segundo tiempo entró Leonardo Gil, quien tampoco fue solución en el Cacique. El zurdo, una vez más, fue el blanco de las críticas de los hinchas de Colo Colo, que lo apuntan en el mismo estadio y también en las redes sociales.

Leo Gil ni ahí con las críticas

El Colo habló tras el partido y le bajó el perfil a las críticas de los hinchas, de hecho, dijo que no sabe nada y que debe ser porque él se pone metas altas con la camiseta alba.

“No sé nada de las críticas, porque no leo, estoy con mi familia. Siempre he entrenado y he hecho lo mejor por el club. Cuando uno pone la vara muy alta y se acostumbran a ver a Leo Gil hacer goles y asistencias, y ser de los mejores jugadores del torneo, es normal que pasen estas cosas”, comentó el ex Vasco da Gama.

Copiapó le ganó a Colo Colo con gol de Reynero. Foto: Dragomir Yankovic /Photosport

Tras ello, Leo Gil puso como ejemplo a su compañero Carlos Palacios, para analizar las críticas que realizan los seguidores a los jugadores de Colo Colo.

“Con Carlos Palacios pasa igual, porque es un grandísimo jugador. Tuvo un rendimiento muy alto el año pasado y este año ha sido muy importante. Es una responsabilidad linda. Cuando uno tiene momentos no tan buenos, hay que estar tranquilos y cuando son muy buenos, hay que estar igual”, cerró.

