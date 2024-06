Colo Colo cerró la primera rueda del Campeonato Nacional con una dura derrota frente a Deportes Copiapó. Los albos perdieron por la cuenta mínima y volvieron a alejarse de la lucha por el liderato en un partido que, además, tuvo la expulsión de Esteban Pavez.

A los 71′, Alan Saldivia dio un mal pase que obligó a Pavez y a Gonzalo Castellani a quitarle el balón de los pies a Franco Torres. El capitán de Colo Colo llegó tarde al cruce y le dio un pisotón terrible al extremo de Copiapó, lo que llevó al VAR a llamar al árbitro Juan Lara. El Huesi se llevó la tarjeta roja directa.

La expulsión complicó al Cacique, que ya caía por 1-0 en el Estadio Monumental. Es por eso que, después del encuentro, Saldivia se fue triste y asumió responsabilidad en la jugada que dejó a Colo Colo con uno menos para el final.

“Estamos tristes. La derrota no es buena, pero seguimos trabajando. Creo que no fue un gran partido en lo personal. El pase que di (a Pavez) nos dejó sin la opción de poder competir once contra once. Son cosas del fútbol y hay que ir para arriba no más”, manifestó en zona mixta.

Pavez se fue expulsado a los 72′ y tuvo que entregar su jineta | Photosport

“No vi la jugada todavía, pero el pase venía de mí. Se lo di mal y lo comprometí. Es una jugada de partido”, reconoció el zaguero, quien después opinó que Copiapó “se cerró muy bien atrás. Todos los equipos vienen a jugar así acá. No dejan espacios y lo hacen bien. Queda enfrentar esto con autocrítica”.

La derrota dejó a los albos a seis puntos de la punta del Campeonato Nacional, pero en Colo Colo no se amargan. “Estamos muy bien. El semestre fue bueno, estamos con vida en Libertadores. Pocos equipos lo pueden decir. Por eso estamos contentos, pero debemos seguir trabajando para estar mejor”, cerró.

