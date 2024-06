Jorge Almirón se lamenta por la posible partida de Alan Saldivia de Colo Colo: "No se puede hacer nada"

Uno de los mejores jugadores de Colo Colo, tanto en la Copa Libertadores como en el Campeonato Nacional es Alan Saldivia, quien con su nivel despierta el nivel del fútbol internacional.

El defensor uruguayo es uno de los más parejos de los albos, es por ello que lo quieren desde el extranjero, de hecho, Orlando City de la MLS ya inició contactos con Blanco y Negro para contratarlo.

Sobre la posible partida de Saldivia habló el entrenador del Cacique, Jorge Almirón, quien desde ya se lamenta por la opción de que se vaya del Monumental.

Almirón y la posible partida de Saldivia

El ex DT de Boca Juniors habló de Saldivia, quien está en la mira de ojos extranjeros, con la MLS y el fútbol brasileño detrás de sus servicios.

“Hay una cláusula, si alguien la ejerce y el jugador está dispuesto a irse, no se puede hacer nada. Alan tuvo la posibilidad de ir a Estados Unidos cuando empezó el torneo, me sorprendió cuando lo conocí, lo hablé y creía que no era su futuro inmediato jugar en una liga como esa”, reveló el estratega albo en ESPN.

Almirón habló del futuro de Saldivia.

“Tiene un potencial enorme, cuando siga jugando estos partidos hasta en la selección uruguaya se le puede abrir una posibilidad y también en otros lugares. No tiene que apurarse, se tiene que asentar, tiene que ser estable en los partidos. No puede jugar un partido seis puntos y otro tres”, agregó.

Para cerrar, explicó que “tiene muchas condiciones, es uno de los mejores jugadores del club. Me gustan mucho sus características, ojalá se quede mucho tiempo porque necesita más partidos. Creo que puede dar un paso”.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Copiapó por el Campeonato Nacional”

El próximo partido de Colo Colo será este domingo 2 de junio a las 17:30 horas, cuando se mida ante Deportes Copiapó en el estadio Monumental.

Toda la actualidad del deporte chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.