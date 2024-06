Colo Colo está en los octavos de final de la Copa Libertadores de América y en el estadio Monumental están mirando el mercado para reforzar al plantel.

Uno de los nombres que hace rato viene sonando fuerte en Macul es Luciano Cabral, figura de Coquimbo Unido, cuya cláusula de salida tiene un costo de 500 mil dólares.

Sobre la posible llegada del volante de cración habló el DT de los albos Jorge Almirón, quien dio una extensa entrevista a ESPN.

Le gusta Cabral

El adiestrador técnico del Cacique indicó que le gusta el desempeño de Cabral y que es una opción para Colo Colo de cara a la segunda parte del 2024.

“Sí, claro, juega bien (dijo cuando le preguntaron por el juego del 10). Tiene 111 partidos en su carrera. Se le frenó justo en el desarrollo. Tiene muy pocos partidos por lo que le pasó”, indicó Almirón.

Jorge Almirón habló de Cabral.

“Me gustaría (que llegue a Colo Colo), los jugadores de esa característica me encantan. Tengo que hacer un estudio, mostrarle algo al club y tomar una decisión. Son tres refuerzos y tenemos que tomar la mejor decisión, no sólo yo. Porque si no anda bien le queda al club y si me voy, le queda. Hay que verlos juntos”, agregó.

“Más allá de la posición, que sea algo que le quede al club no sólo para la Libertadores sino que le quede en precio, beneficio y edad para competir mucho tiempo a otro nivel”, cerró sobre la posible llegada de Luciano Cabral.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Copiapó por el Campeonato Nacional”

El próximo partido de Colo Colo será este domingo 2 de junio a las 17:30 horas, cuando se mida ante Deportes Copiapó en el estadio Monumental.

