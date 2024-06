El ex jugador de los albos Jaime Vera conversó con RedGol y analizó el episodio que protagonizó el DT con el jugador del Cacique.

Colo Colo perdió terreno en el Campeonato Nacional, porque fue sorprendido por Deportes Copiapó en el estadio Monumental, donde la visita se impuso por 1-0.

El Cacique jugó un partido bajo, quizá relajado tras la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, porque nunca pudo remontar tras el gol de Felipe Reynero.

Durante el partido hubo un hecho que marcó al Cacique, porque el entrenador Jorge Almirón con el volante ofensivo Carlos Palacios protagonizaron una discusión, porque el 7 se enojó cuando lo cambiaron.

Pillo Vera le baja el perfil

Para hablar del suceso en RedGol tomamos contacto con Jaime Vera, ex jugador de Colo Colo, quien le bajó el perfil a lo sucedido en la banca del recinto de Macul.

“Es normal que pasen esas cosas, que se enojen los jugadores cuando los técnicos hacen cambios. A lo mejor Palacios consideró que estaba jugando bien, no sé qué habrá pasado”, dijo el Pillo.

Almirón y Palacios vivieron un tenso momento.

“La irregularidad no sólo es de él, Colo Colo ha jugado partidos notables y otros que le ha costado, que se enreda y que pierde puntos que no debería perder. Palacios es parecido a lo que le pasa a Colo Colo, a veces deslumbra y en otras no le sale nada”, agregó Vera.

Ahora Colo Colo tiene descanso, porque habrá una semana de vacaciones antes del inicio de la Copa Chile.

