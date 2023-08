La salida de Jordhy Thompson de Colo Colo no es un hecho, pero ha ido tomando fuerza en las últimas semanas. Más precisamente este fin de semana, desde que llegó la propuesta de Xolos de Tijuana para llevarse al delantero a la Liga MX en el presente mercado.

El directorio de Blanco y Negro decidió rechazar la oferta del club por considerarla insuficiente. Sin embargo, desde México avisaron que mejorarían la propuesta porque querían llevarse al futbolista sí o sí. El Cacique ya le advirtió a los Perros que tienen un plazo fatal para venir en su búsqueda.

Según informó DaleAlbo, el ultimátum que Colo Colo le puso a Tijuana termina el miércoles 30 de agosto. Es decir, tienen alrededor de 24 horas para enviar una última propuesta por Thompson. De no hacerlo, no hay chances de que lo dejen salir en el presente mercado.

Xolos vino en búsqueda de Jordhy, originalmente, con un préstamo con opción de compra. La primera oferta incluía 400 mil dólares extra. No obstante, en Colo Colo no le abrirán las puertas si no es en una venta y piden 1,5 millones por el 60% del pase.

El mercado de pases de la Liga MX cierra el miércoles 13 de septiembre, en la previa de la fecha 8 del torneo de Apertura 2023. Es decir, les quedan solamente dos semanas para cerrar una posible llegada de Jordhy.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jordhy Thompson en Colo Colo?

Jordhy Thompson tiene contrato vigente con Colo Colo hasta diciembre del año 2024, sin cláusula de salida. Por lo mismo, cualquier interés y oferta por el jugador, deberá pasar por la mesa directiva de Blanco y Negro.

¿Cuántos partidos ha jugado Thompson en Colo Colo en este 2023?

Durante la presente temporada, el delantero ha disputado un total de 21 encuentros. Sumando todas las competencias, completa 1.045 minutos en cancha con seis goles (tres en el Campeonato Nacional, uno en Copa Chile y otro en Copa Sudamericana) y una asistencia.