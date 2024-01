Colo Colo sigue con un ritmo lentísimo en este mercado de pases pensando en el 2024. Los albos no sólo no han sumado refuerzos, sino que todavía no da con un entrenador que reemplace a Gustavo Quinteros.

El baldazo de agua fría llegó en esta jornada, con la negativa de Luis Zubeldía de tomar el cargo. El argentino, campeón de la Copa Sudamericana con Liga de Quito, era la verdadera obsesión de la dirigencia en esta ya estresante búsqueda.

Así las cosas, la lista se ha ido achicando en el Monumental, con el brasileño Vanderlei Luxemburgo tomando cierta ventaja para ponerse el buzo de DT albo.

Uno que conoce bien el trabajo de Luxemburgo es Jorge Valdivia, quien lo tuvo como DT en sus primeros años jugando en Palmeiras. Para el Mago, el brasileño de 71 años tiene todas la capacidades para asumir en el Cacique.

“Yo tuve a Vanderlei Luxemburgo de DT en Palmeiras. Es un muy buen entrenador. Lo conozco muy bien y creo que no tendría la dificultad del idioma, porque algo habla en español. De hecho cuando me quería apretar un poquito, me retaba en español para que el resto no escuchara”, afirmó Valdivia en ADN Radio.

En ese sentido, el formado en Colo Colo detalló que “los entrenadores brasileños normalmente están uno o dos años en los clubes y a los seis meses están en otras instituciones. La rotación de DT es muy habitual allá”.

“Sería un buen nombre para Colo Colo. A pesar de la edad, es un entrenador que se ha actualizado con el tiempo. Ojo cuando dicen que es un DT viejo, porque Vanderlei es alguien actualizado en el fútbol”, agregó.

Sobre lo que significaría para el fútbol chileno traer al brasileño, el ex volante sostuvo que “Luxemburgo entra en la lista de Tite, Felipao y Dorival Júnior. Son entrenadores a los que les gusta dirigir y sienten la falta de competir. Si llega a Colo Colo tengo la seguridad que no vendrá de vacaciones. Al contrario, vendrá a exigir y a ser campeón”.

Por algo esos entrenadores dirigen siempre a los grandes de Brasil. Necesitan un DT que les de confianza y que maneje el grupo. Sino mira lo que le pasó a Sampaoli, que le fue como le fue en el Flamengo. Ojo cuando dicen que ha pasado por muchos equipos y no ha ganado, porque estamos hablando del fútbol brasileño”, concluyó.

Vanderlei Luxemburgo tiene una larguísima trayectoria como DT. Debutó de entrenador en 1983, dirigiendo a la fecha a elencos como Flamengo, Palmeiras, Santos, Corinthians, Cruzeiro, Gremio, Fluminense, Vasco da Gama, la selección brasileña y hasta el Real Madrid, por nombrar algunos.

¿Cuándo comienza la pretemporada de Colo Colo?

El Cacique tiene presupuestado volver a los entrenamientos el próximo lunes 8 de enero, es decir, en cinco días más. Tras algunas de jornadas de trabajo en el Monumental, el plantel viajará el jueves 11 de enero a Montevideo, Uruguay, para su pretemporada. Allá estarán hasta el martes 23 del mismo mes.

