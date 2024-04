No están siendo meses fáciles para Damián Pizarro. El delantero de Colo Colo perdió definitivamente el puesto de titular con Jorge Almirón y lamentablemente no ha podido ser un aporte al momento de ingresar desde la banca.

Pese a su cartel de goleador, lo cierto es que todavía no registra tantos en este 2024 y los hinchas ya están perdiendo la paciencia. A pesar de su condición de formado en casa, las críticas ya se van acumulando.

Uno que opinó al respecto fue Jorge Valdivia, quien en su calidad de comentarista en ADN Radio declaró que “yo fui partidario, y soy de la idea, que debió haberse ido cuando salió lo de Italia, haberse ido. Queriendo o no se iba a generar este tipo de situaciones, de debate, de críticas”.

“Yo no digo que no se deba criticar a Damián Pizarro, hay que criticarlo por la ocasión de gol que se perdió, así como se criticará a otro delantero. En algún minuto criticamos a Falcón, Brayan, etc. Hay que criticarlo por la jugada que pudo significar el empate ante Fluminense”, agregó.

En ese sentido, el Mago cuestionó que “él prefirió quedarse, si no, se iba de una. Quiso quedarse, salir bien de Colo Colo, jugar Copa Libertadores, y no creo que quiera perderse el gol que se perdió”.

“Él debió irse porque iban a pasar estas cosas. Ahora tiene que aguantar, tiene que asumir las críticas, asumir que todavía está en Colo Colo. Es difícil, tiene que ir a Italia, la familia, dónde va a vivir, la competencia”, concluyó.

Los números de Damián Pizarro en Colo Colo

Desde su debut como profesional en octubre de 2021, Pizarro ha jugado un total de 48 partidos en el primer equipo de Colo Colo, anotando siete goles y entregando siete asistencias en 3.071 minutos de juego.

Cabe recordar que el Cacique lo vendió al Udinese a principios de enero a cambio de 3,8 millones de dólares por el 70% del pase. Ambas partes decidieron que el delantero se quede este semestre en el club antes de partir a Italia en julio.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.