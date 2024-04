Pese a su buena presentación en el Estadio Maracaná, Colo Colo se regresa a Chile con las manos vacías de su duelo ante Fluminense por la Copa Libertadores. El Cacique cayó por 2-1 ante el campeón vigente del torneo en un encuentro que, considerado el trámite, dejó con gusto a poco a varios.

Uno de ellos es Gonzalo Fierro, quien especialmente cuestionó el nivel de Damián Pizarro. El delantero tuvo en su cabeza el gol del empate en la última jugada del partido, pero la mando afuera, tal y como ha sido en este 2024 de la mano de Jorge Almirón.

En charla con Bolavip Chile, el Joven Pistolero afirmó que “lamentablemente Damián Pizarro está en otra. Es un tipo con muchas capacidades y estuvo su momento esperando su oportunidad cuando llegó al primer equipo”.

“Fue cuestionado, hizo goles, se ganó la camiseta de titular, pero desde que llegó esta temporada perdió terreno con Jorge Almirón”, agregó el ex Colo Colo.

En ese sentido, quien supo hacer 106 goles en el Cacique, concluyó que “uno de repente se cuestiona por qué no juegan, por qué no tienen minutos y cuando juegan no rinden. No lo vamos a cuestionar por la última jugada, pero sí que es un chico joven que aún tiene muchísimo que aprender”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo duelo de Colo Colo será ante Cobreloa el lunes 15 de abril a partir de las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este encuentro será válido por la fecha 8 del Campeonato Nacional 2024.

Por su parte en la Libertadores los albos volverán a ver acción el martes 23 de abril, cuando desde las 20:30 (hora de Chile) enfrenten a Alianza Lima en Perú.

