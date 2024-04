El equipo de Jorge Almirón no pudo rescatar unidades en Brasil. Pese a que a nivel colectivo se vieron bien, las individualidades terminaron por consumar la derrota en Maracaná.

Brayan Cortés (4): No tuvo responsabilidad en los goles que le hicieron. Contó con una cuota de mala fortuna. Tres veces le llegaron, en dos le anotaron.

Óscar Opazo (2): No se explica por qué el DT albo lo mantuvo en cancha. Perdió todos los duelos por su zona ante Marcelo y Jhon Arias. Fue sobrepasado por Germán Cano en el segundo gol del Flu. El más bajo del Cacique en Brasil.

Alan Saldivia (6): El mejor del partido. Jamás se vio superado en su zona, ni siquiera ante la intimidante figura de Felipe Melo. De no ser por su desempeño, su equipo la habría pasado peor en Brasil. Pese a la derrota, su juego fue tope de gama.

Maximiliano Falcón (5): Se notaba que las molestias en su tobillo izquierdo le hicieron jugar un punto más abajo de lo habitual. Eso sí, no se enfrascó en discusiones con los rivales y estuvo bien hasta el momento de su salida.

Erick Wiemberg (1): Hace mucho rato que viene siendo el jugador más bajo de los albos y lo ratificó en Brasil. Si a eso le agregas que se fue expulsado por doble amarilla, donde jugó gratis en un tramo del lance, corona un duelo para el olvido.

Esteban Pavez (4): En lo suyo. Fue, quitó balones en su zona, ordenó el mediocampo, pero no fue suficiente. Cayó en la dinámica de su equipo.

Arturo Vidal (5.5): Hasta que el físico le dio, su rendimiento fue de menos a más. Pasó de pelearse con Marcelo a enfocarse y ser clave en la avanzada ofensiva de Colo Colo. Tuvo el empate en sus pies. Con la expulsión de Wiemberg, jugó un rato en el puesto que lo vio nacer futbolísticamente.

Leonardo Gil (5): De sus pies surgió el empate parcial para los albos, con un centro a la cabeza de Paiva. Trató de ser el conductor en las acciones de ofensiva. Terminó cayendo en el bajo nivel colectivo del equipo.

Marcos Bolados (2): Era la gran novedad que ponía Almirón en su formación titular, en busca de enfrentar la experiencia de Marcelo. Una apuesta que no resultó. Jugó muy mal, no tuvo profundidad y terminó enredándose en discusiones con el ex Real Madrid.

Guillermo Paiva (4): Mostró un efecto contrario al que exhibió Vidal, pues su rendimiento fue en caída libre. Anotó el gol del empate con un soberbio cabezazo. Luego, desapareció de la cancha. Estuvo al borde de ser expulsado por tirarle agua al árbitro. El físico le pasó la cuenta.

Carlos Palacios (3): Se hace muy difícil analizar a alguien que pasó inadvertido en la cancha. Si Colo Colo pareciera que jugó con 10 en Brasil fue porque La Joya desapareció. Su actuación más baja con esta camiseta.

Cristián Zavala (6): Apenas pisó la cancha le ganó todos los mano a mano a Marcelo. Se generó dos de las ocasiones más claras de Colo Colo en el encuentro. Con un puñado de minutos, fue mucho más que Bolados.

Emiliano Amor (-): Ocupó el lugar de Falcón para apoyar una defensa que quedó diezmada tras la expulsión de Wiemberg.

Daniel Gutiérrez (-): Tras la tarjeta roja al lateral zurdo, ingresó en reemplazo de Paiva y se instaló por la banda, dando una mano para que la defensa no tuviera fisuras.

Damián Pizarro (-): Entró por Palacios. Entró con las revoluciones pasadas. Hizo una fuerte falta al arquero local y se peleó con los defensas.

