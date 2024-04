El delantero de Colo Colo, Damián Pizarro, ingresó en los el epílogo de la derrota por 2-1 ante Fluminense, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2024 en el Maracaná, y se ganó las críticas de los hinchas albos por desperdiciar un cabezazo que pudo significar el empate del Cacique.

Con 19 años cumplidos hace unas semanas, y a espera de partir al Udinese, el joven atacante nacional está lejos de jugador que irrumpió el año pasado en el profesionalismo ilusionando al fútbol chileno.

En La Hora de King Kong, el periodista y conductor del propio espacio, Juan Cristóbal Guarello, se mostró preocupado por el presente del atacante, pero de todas formas puso paños fríos y hasta cierto punto lo defiende.

“¿Pizarro debería seguir el camino de Darío Osorio? Puede ser, tal vez ir a una liga mediana, tal vez Argentina. Sí, son posibilidades, son caminos. En una de esas también en el Udinese lo trabajan bien y le sacan todo lo que puede dar”, dijo Guarello.

Pizarro, Caszely y Salas

JCG agrega tajante que “por el momento el jugador está verde y hay cosas técnicas que no le han trabajado. Ahora, Carlos Caszely aprendió a cabecear a los 24 años, Marcelo Salas a los 22”.

“Tampoco es que el cabezazo sea una cosa que no vaya a lograr Pizarro. En ningún caso Damián Pizarro es un jugador malogrado o que ya no fue. No. Pizarro puede dar, pero hay que trabajarlo mejor y en específico”, complementó King Kong.

Juan Cristóbal Guarello sentenció que “en eso Colo Colo no pareciera estarlo trabajando. Lo metieron cuando quedaban 2 minutos, claro, tampoco tiene muchos minutos, pero fue titular contra Ñublense y tampoco anduvo”.

Cabe recordar que el 2023, Damián Pizarro marcó 6 goles y 1.508 minutos en el Campeonato Nacional, además de un tanto por Copa Chile. En lo que va de la presente temporada registra apenas 270’ y ninguna conquista.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Tras caer contra Fuminense en Brasil por Copa Libertadores, Colo Colo recibirá a Cobreloa este lunes 15 de abril, por la octava fecha del Campeonato Nacional. Después será visitante contra Universidad Católica.